Самарская область получит 86810,3 тысяч рублей из федерального фонда на развитие паллиативной медицинской помощи

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Из них 86810,3 тыс.руб получит Самарская область.3,8 млрд рублей будет направлено в субъекты Федерации на обеспечение лекарствами людей с инвалидностью.Трансферт из резервного фонда Правительства РФ для Самарской области в 2018 году - 73219,4 тыс.руб, сообщает пресс-служба Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области.