Самарская область может стать пилотным регионом цифровой трансформации АПК

51

Представители проектного офиса приняли участие в работе стенда Самарской области, а также посетили стенды других регионов – участников выставки с целью изучения лучших практик и технологий, направленных на цифровую трансформацию сельского хозяйства.Руководителем проектного офиса Дмитрием Камыниным были проведены переговоры с представителями предприятий отрасли, представителями органов исполнительной власти, в частности, с Ириной Ганиевой — директором Департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также с Денисом Герасенковым — заместителем министра – руководителем департамента административной работы и информатизации в АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.По итогам встречи были достигнуты договоренности о возможности выбора Самарской области в качестве пилотного региона по реализации проектов цифровой трансформации сельского хозяйства, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети