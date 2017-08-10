Самарская область – в лидерах по объему намолоченного зерна среди регионов ПФО

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В рекордно урожайные 1973, 1976, 1978 годы область собирала до 4 млн. тонн зерна при площади посевов в 2 млн. га. Сейчас при площади посевов зернобобовых около 1 млн. га в этом году ожидается урожайность около 3 млн. тонн зерна.По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, на сегодняшний день в губернии намолочено около 700 тыс. тонн зерновых и зернобобовых. Средняя урожайность этой культуры в регионе составляет более 35 ц/га, что на 10 ц/га выше уровня прошлого года.Среди регионов ПФО – это один из самых высоких показателей.Уборка зерновых ведется хозяйствами 23 муниципальных районов Самарской области из 27. Оставшиеся районы приступят к уборочным работам в ближайшее время после снижения влажности зерна. При этом регион является одним из лидеров в ПФО по темпам уборочных работ. На сегодняшний день убрано около 20% от посевной площади зерновых культур.