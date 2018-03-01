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«Самаранефтепродукт» укрупняется: Подконтрольный «Роснефти» нефтетрейдер присоединяет активы Свердловской и Челябинской областей

1 марта 2018 20:29
205
Все эти компании входили в розничную сеть АЗС «Роснефти» и занимались продажей топлива через собственные заправки.
Как сообщает СО» ОНЛАЙН, речь идет о трех организациях — «РН-Екатеринбургнефтепродукт», «Урал-Регион-нефтепродукт» и «РН-Челябинскнефтепродукт».

Все эти компании входили в розничную сеть АЗС «Роснефти» и занимались продажей топлива через собственные заправки.

С 2018 года они перестанут являться самостоятельными структурами и войдут в состав «Самаранефтепродукта». В результате сделки самарский оператор АЗС прирастет заправками в Нижнем Тагиле и в Красноармейском районе Челябинской области. 


Фото:   tvc.moscow
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Комментарии



Экономика региона
1 марта 2018  20:29
Все эти компании входили в розничную сеть АЗС «Роснефти» и занимались продажей топлива через собственные заправки.
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