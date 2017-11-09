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Самара получила 31 млн рублей на ремонт и реставрацию объектов историко-культурного наследия

9 ноября 2017 12:41
93
Самара получила 31 млн рублей из вышестоящих бюджетов на ремонт и реставрацию объектов историко-культурного наследия
Соответствующие поправки дума Самары внесла в городской бюджет.

Потратить эту сумму планируют в 2018 году. До конца года на ремонт памятников архитектуры добавят 1,9 млн рублей. Причем речь идет только о объектах, расположенных вдоль гостевых маршрутов чемпионата мира по футболу 2018 года и в районе стрелки рек Самара и Волги, пишет 63.ру.

За прошедшие два года в Самаре обновили 149 фасадов объектов культурного наследия и многоквартирных домов. При этом более 40 из них восстановили за счет меценатов. В 2017 году в городе планируют отремонтировать 319 фасадов. Однако эта цифра может увеличиться за счет экономии и привлечения внебюджетных средств.

Интересно, что некоторые неприглядные фасады в Самаре прикроют забором высотой 2-2,5 метра. Самая длинная цепочка ограждений пройдет через Красноглинский, Ленинский, Октябрьский и Промышленный районы. Кроме того, забор установят вдоль обочин Ракитовского шоссе.

Еще 2,5 млн рублей в бюджете предусмотрели на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья.

— На эти деньги мы приобретем пять квартир, в том числе и в Красноглинском районе, – рассказала руководитель департамента финансов и экономического развития Самары Татьяна Офицерова.

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