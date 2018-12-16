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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

СМИ Японии рассказали о возрождении в России рыбной отрасли

16 декабря 2018 15:37
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Так, за прошедшее десятилетие добыча морепродуктов увеличилась в полтора раза, а доходы — в пять раз, при этом рыбная отрасль РФ продолжает расти стабильными темпами, добавляет автор статьи.
В японской газете Asahi Shimbun заявили, что Россия успешно возрождает рыбную отрасль после кризиса 1990-х годов, передает life.ru.

Как отмечает журналист издания, в 2016 году объём добычи морепродуктов в РФ составил 4,95 млн тонн и страна, таким образом, вышла по этому показателю на шестое место в мире. Но, по мнению автора материала, нельзя сказать, что Россия полностью реализует свой потенциал в данной сфере.

Во второй половине 1980-х добыча рыбы в РСФСР превышала восемь миллионов тонн, что было третьим показателем в мире, но после развала СССР отрасль оказалась в хаосе: в 2004 году добыча снизилась до 3,06 млн тонн, в результате чего РФ опустилась на 12-е место в рейтинге.

Тем не менее в 2004 году российская рыбная отрасль начала возрождаться, когда был принят новый закон о долговременных квотах на вылов, что, по мнению специалистов газеты, позволило вести стабильную рыболовную деятельность.

Так, за прошедшее десятилетие добыча морепродуктов увеличилась в полтора раза, а доходы — в пять раз, при этом рыбная отрасль РФ продолжает расти стабильными темпами, добавляет автор статьи.

Ещё одним важным фактором является то, что 60–70% добычи морепродуктов приходится на Дальний Восток, а Правительство РФ рассчитывает на развитие этого региона, напоминает издание. При этом отрасль должна стать мощным оружием для реализации этого плана, резюмирует журналист.

Напомним, ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с врио главы Приморского края Олегом Кожемяко заявил, что в декабре нынешнего года цены на красную икру снизились вдвое. 
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Комментарии



Экономика региона
16 декабря 2018  15:37
Так, за прошедшее десятилетие добыча морепродуктов увеличилась в полтора раза, а доходы — в пять раз, при этом рыбная отрасль РФ продолжает расти стабильными темпами, добавляет автор статьи.
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