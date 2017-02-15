С 10 марта в Самарской области любой владелец облигаций может предъявить свои облигации для выкупа

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С 10 марта 2017 года у владельцев облигаций ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОФЖИ» (далее – Эмитент) появляется право предъявления принадлежащих им ценных бумаг Эмитенту для выкупа. Информация об этом размещена в соответствии с требованиями российского законодательства на официальном сайте www.sofgi.ru. ТакжеЭмитент направил почтой России всем облигационерам информационные письма о данном событии с подробным описанием механизма реализации этого права.По словам Реналя Мязитова, генерального директора ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОФЖИ», данный факт означает, что с 10 марта 2017 года любой владелец облигаций может обратиться к Эмитенту и предъявить свои облигации для выкупа. «Однако это совсем необязательно делать: ведь в таком случае облигационер утратит возможность получать с облигаций стабильный доход – 13% годовых», - уточняет Мязитов.Приобретение Эмитентом облигаций позволит создать вторичный рынок облигаций, т.к. по условиям эмиссионных документов Эмитента он вправе выкупленные облигации вновь запустить в реализацию, сообщает СОФЖИ.