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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Руководитель Росрыболовства посетит Самарскую область

13 февраля 2017 12:59
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Он проведет совещание по проблемным вопросам и перспективам развития рыбохозяйственного комплекса.

14 февраля Самарскую область с рабочим визитом посетит заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
В рамках визита руководитель Росрыболовства проведет (10.00 – 14.00, конференц-зал отеля «Ренессанс», ул. Ново-Садовая, 162В) совещание по проблемным вопросам и перспективам развития рыбохозяйственного комплекса приволжских субъектов Российской Федерации.

В работе совещания примут участие представители Федерального агентства по рыболовству, руководители его территориальных управлений, региональных отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, рыбопромышленных предприятий, отраслевых научно-исследовательских институтов, а также туристического бизнеса. Всего – около 80 представителей более чем 15 приволжских регионов.

В рамках визита Илья Шестаков также примет участие в торжественном открытии завода «Возрождение» по воспроизводству молоди стерляди и щуки в с.Екатериновка Безенчукского района Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства


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