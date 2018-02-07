Рост цен в январе в годовом выражении замедлился до 2,2% — это очередной исторический рекорд
7 февраля 2018 23:59
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Инфляция 2,2% — не новая информация для ЦБ при принятии решения о ключевой ставке (очередное заседание по этой теме запланировано на пятницу), об этом говорили и недельные данные, отмечает директор аналитического департамента Локо-банка Кирилл Тремасов. Есть «вполне реальная возможность», что столь медленный рост цен позволит Центробанку быстрее снизить ключевую ставку — на 50 б.п. вместо 25, полагает экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Но базовый прогноз все равно предполагает снижение на 0,25 п.п., подчеркивает он. Сейчас ключевая ставка составляет 7,75%.
Есть два контраргумента для снижения ставки, добавляет Исаков. Во-первых, волатильность на финансовых рынках (в начале недели фондовые рынки Европы и США снижались темпами почти до 5% в день). Кроме того, более решительные действия ЦБ традиционно предпринимает на так называемых опорных заседаниях совета директоров, указывает аналитик. Следующее опорное заседание, согласно графику регулятора, запланировано лишь на 23 марта.
Сюрпризом для ЦБ является не инфляция, а результат аукциона ОФЗ, спрос на котором в среду, 7 февраля, оказался высоким, несмотря на волатильность рынков, указывает Тремасов. Иностранные инвесторы по-прежнему заинтересованы в российском долге, указывает он: «Одним из ключевых факторов этой привлекательности являются рекордно высокие реальные процентные ставки». Реальная ставка в России сейчас одна из самых высоких в мире, и у ЦБ есть «серьезные аргументы», для того чтобы более быстро снижать ключевую. В сокращении ставки на 25 б.п., по мнению Тремасова, «сомнений нет», а вероятность снижения на 50 б.п. — 50/50.
Продуктовая инфляция в январе составила 0,7%, цены на непродовольственные товары за год выросли быстрее — на 2,6%. Услуги подорожали на 3,9%. Базовая инфляция, при расчете которой делается поправка на наиболее волатильные факторы (например, погода или административные решения), опустилась до 1,9% в годовом выражении.
ЦБ будет выбирать между 25 и 50 б.п., пишет в обзоре главный экономист банка ING по России и СНГ Дмитрий Полевой. Вероятность выбора первого варианта, по его оценке, — 55%, второго — 45%.
ЦБ уже снижал ставку на 50 б.п. в декабре, и это стало сюрпризом для рынка. Пока регулятор не предпринимал таких решительных шагов два заседания подряд, поэтому он ограничится снижением на 25 б.п. в пятницу, полагает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России Олег Кузьмин. Однако в марте снижение на 50 пунктов возможно, добавляет он. Консенсус-прогноз Bloomberg, в котором участвовали 36 аналитиков, также предусматривает снижение ставки лишь до 7,5% на ближайшем заседании.
Центробанк ранее объявил о более быстром переходе от жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. Этот переход может быть быстрее, так как «девальвационные риски, связанные с внешними факторами (ослабление рубля из-за цен на нефть. — РБК), ослабли, поэтому не исключаем, что перейдем, будем переходить к нейтральной денежно-кредитной политике чуть быстрее, чем предполагали раньше», отмечала на прошлой неделе глава регулятора Эльвира Набиуллина. Уровень нейтральной ставки, по ее словам, составляет 6–7%.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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