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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Рост цен на ряд товаров для школьников в разы превысил инфляцию

17 августа 2017 10:59
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Рост цен на ряд товаров для школьников в разы превысил инфляцию
В Минэкономразвития отметили, что темпы подорожания постепенно снижаются.

 Например, ранцы за год стали дороже на 13%, учебники — на 10%, одежда для школьников — на 6–10%. Производители детских товаров объясняют ситуацию повышением цен на эти товары у поставщиков еще в предыдущие сезоны. В Минэкономразвития при этом отметили, что темпы подорожания постепенно снижаются.

Цены на ряд товаров для школьников выросли в этом июле на 6–13% относительно того же месяца 2016 года, свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия». Такое подорожание значительно превышает инфляцию, которая, по данным ЦБ, на июль составила 3,9% в годовом выражении.

По данным ЕМИСС, в целом по России средняя потребительская цена рюкзака для школьников в июле составила 1777 рублей и за год выросла на 13%. Учебные пособия в среднем стоили в июле по 394 рубля и стали дороже на 10%.

Также значительно подорожали одежда и обувь для школьников. Цена на рубашку составила 695 рублей и превысила прошлогоднюю на 10%. Столько же прибавили в цене спортивные костюмы — до 1726 рублей. На 8% подорожали брюки из полушерстяных тканей (до 1335 рублей), блузки (до 1106 рублей), ботинки и полуботинки (до 1929 рублей). Платья и юбки из полушерстяных тканей подорожали на 7% — до 1560 рублей и 1124 рублей соответственно. Цена джемпера выросла на 6% и составила 1133 рубля.

В Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что «с начала года рост цен на большинство этих товаров минимальный за последние пять лет».
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