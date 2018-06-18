Рост цен на бензин в России замедлился в 14 раз
18 июня 2018 23:03
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За первую полную неделю июня бензин подорожал на заправках в столицах 32 регионов России, тогда как на предыдущей неделе рост цен был зафиксирован в 80 регионах страны. Рекордсменом по росту цен в период с 4 по 10 июня стал Челябинск, где бензин подорожал на 2,4%. Неделей раньше рекордный прирост был почти втрое выше — тогда бензин подорожал в Кызыле сразу на 6,2%.
В Москве за неделю (4–10 июня) розничные цены на бензин остались на прежнем уровне, тогда как за предыдущую неделю выросли на 1,1%.
Средняя по России стоимость литра бензина на АЗС составляла, по данным на 9 июня, 43,48 руб. — против 43,43 руб. 4 июня. Таким образом, за неделю средняя цена литра бензина выросла на 5 коп., тогда как на предыдущей неделе она подскочила на 60 коп., а еще неделей ранее — на 80 коп.
С начала 2018 года бензин, по данным Росстата, подорожал в среднем на 8,2%, в том числе наиболее массовый АИ-92 — на 8,7%, а дизельное топливо — на 8,5%. Инфляция за то же время составила всего 1,7%.
В ходе состоявшейся 7 июня прямой линии с Путиным тема быстрого роста цен на бензин стала одной из основных. Отвечая на жалобы, президент сказал, что происходящее на рынке «недопустимо» и «неправильно», отметив, что причиной скачка цен стало «неточное регулирование» в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов.
9 июня Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев независимых от крупных нефтяных компаний заправок, предупредил о возможном подорожании бензина до 100 руб. за литр. В НТС опасаются, что достигнутая правительством договоренность о заморозке розничных цен на бензин на АЗС нефтяных компаний ставит под угрозу существование около 15 тыс. независимых заправок, разорение которых приведет к монополизации розничного топливного рынка и скачку цен.
Отвечая на заявление НТС, вице-премьер Дмитрий Козак назвал подъем цен до 100 руб. за литр невозможным.
«Сегодня и в СМИ, и некоторые эксперты, и представители компаний дают апокалиптические прогнозы по поводу цен к концу года — в 100 руб. Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо», — заверил Козак.
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Комментарии
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