Россия полностью отказалась от украинских комплектующих для военной техники
14 сентября 2018 23:23
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- Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые действительно ещё испытывали в 2014 году, пройдены, - пояснил Борисов.
Вице-премьер напомнил, что Россия закупала двигатели для вертолётов, которые производила украинская компания "Мотор Сич". Кроме того, в Незалежной приобретались турбинные установки, редукторы для корветов и фрегатов. Однако НПО "Сатурн" и "ОДК-Климов" предложили отечественные аналоги.
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