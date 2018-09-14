Россия полностью отказалась от украинских комплектующих для военной техники

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- Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые действительно ещё испытывали в 2014 году, пройдены, - пояснил Борисов.Вице-премьер напомнил, что Россия закупала двигатели для вертолётов, которые производила украинская компания "Мотор Сич". Кроме того, в Незалежной приобретались турбинные установки, редукторы для корветов и фрегатов. Однако НПО "Сатурн" и "ОДК-Климов" предложили отечественные аналоги.