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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Россия полностью отказалась от украинских комплектующих для военной техники

14 сентября 2018 23:23
108
НПО
Россия полностью отказалась от комплектующих для военной техники, которые закупались на Украине, и перешла на отечественные аналоги. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает life.ru.

- Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые действительно ещё испытывали в 2014 году, пройдены, - пояснил Борисов.

Вице-премьер напомнил, что Россия закупала двигатели для вертолётов, которые производила украинская компания "Мотор Сич". Кроме того, в Незалежной приобретались турбинные установки, редукторы для корветов и фрегатов. Однако НПО "Сатурн" и "ОДК-Климов" предложили отечественные аналоги. 
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