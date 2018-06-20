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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Россия обошла Саудовскую Аравию по цифровой конкурентоспособности

20 июня 2018 23:46
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Россия поднялась на две строчки в международном рейтинге конкурентоспособности в цифровой среде, составленном швейцарской бизнес-школой IMD. Она обошла Италию и Саудовскую Аравию и занимает 40-е место из 63.
В мировом рейтинге IMD World Digital Competitiveness Ranking 2018 (опубликован на сайте международной бизнес-школы IMD, базирующейся в Лозанне) Россия занимает 40-ю позицию из 63. По сравнению с прошлым годом она поднялась на две строчки, опередив Саудовскую Аравию и Италию (которые ранее занимали соответственно 36-е и 39-е места), передает РБК.

В цифровом рейтинге страны оцениваются по трем категориям — «Знания» (качество обучения, образования и науки), «Технологии» (регуляторная среда, финансовый капитал в ИT-отрасли, состояние интернет- и коммуникационных технологий) и «Будущая готовность» (уровень готовности использовать цифровую трансформацию). Для формирования рейтинга используются в общей сложности 50 критериев, из которых 30 основаны на статистических данных (например, скорость широкополосного доступа в интернет, расходы на исследования и разработки), а 20 — на результатах опросов.

Россия занимает довольно высокую позицию в категории «Знания» (24-я), в двух других дела обстоят хуже — в «Технологиях» она 43-я, в «Будущей готовности» 51-я. Слабые места России — в законодательстве о научных исследованиях и защите прав на интеллектуальную собственность, в уровне финансирования ИT-отрасли (в том числе венчурном капитале) и высоких инвестиционных рисках, а также в «отношении к глобализации» и способности бизнеса адаптироваться к изменениям, считают составители рейтинга.

Первое место в цифровом рейтинге 2018 года заняли Соединенные Штаты, которые годом ранее занимали третью позицию. Они же ранее стали лидером в рейтинге ​​самых конкурентоспособных экономик мира по версии IMD. На вторую строчку опустился Сингапур, возглавлявший предыдущий рейтинг​​. Да​лее идут Швеция, Дания, Швейцария и Норвегия.


Из стран СНГ Россию в рейтинге опережает Казахстан (38-е место): эксперты IMD считают, что он лучше готов к цифровой трансформации. Украина находится на 58-й строчке, замыкает рейтинг 63 экономик Венесуэла.

По мнению IMD, рейтинг цифрового развития коррелирует с производительностью труда в стране. Еще лучше производительность коррелирует с фактором будущей готовности. «Похоже, что есть прямая связь между адаптивностью правительства, частного сектора и общества к новым технологиям и производительностью труда», — пишут авторы.

«К сожалению, на текущий момент наша страна действительно не в мировых лидерах. В то же время в прошедшем году руководство страны сделало ставку на развитие в России цифровой экономики, поэтому у нас есть все шансы уже в самое ближайшее время изменить ситуацию», — сказал РБК гендиректор автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир (в составе ее учредителей — МТС, «МегаФон», «Росатом», Сбербанк, «Яндекс», «Ростех»). Он отметил, что на базе АНО «государство и бизнес ведут совместную работу как по развитию кадров, технологий, инфраструктуры, так и по созданию условий для цифровой трансформации экономики страны». Ковнир считает, что это позволит улучшить условия жизни граждан, и, как следствие, отразится в соответствующих рейтингах.

Программа «Цифровая экономика» была принята в июле 2017 года. В мае этого года Минкомсвязь была преобразована в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Как объяснял премьер-министр Дмитрий Медведев, это было сделано «для того, чтобы реализовать ту самую цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной и в нашей стране».

Представитель Минкомсвязи отказался комментировать выводы IMD, отметив, что любые подобные рейтинги субъективны. По словам одного из участников рынка, невысокое место России в категории «Технологии» объясняется недостаточным финансированием ИT-отрасли, на которую государство «фактически ничего не тратит», тогда как телекоммуникационные технологии, напротив, хорошо развиты, поскольку в стране высокий уровень проникновения широкополосного доступа в интернет и сетей мобильной связи четвертого поколения (4G). «Чтобы подняться в рейтинге, России надо сконцентрироваться на вложениях в исследования и разработки, а это в существующих экономических реалиях довольно сложно», — сказал собеседник РБК.


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Комментарии



Экономика региона
20 июня 2018  23:46
Россия поднялась на две строчки в международном рейтинге конкурентоспособности в цифровой среде, составленном швейцарской бизнес-школой IMD. Она обошла Италию и Саудовскую Аравию и занимает 40-е место из 63.
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