Российский самолет МС-21 впервые проехал по взлетно-посадочной полосе и испытал силовые установки
15 мая 2017 23:54
95
Как отмечается в сообщении, на МС-21 также испытали силовые установки и проверили работу оборудования во время движения воздушного судна по земле. Кроме того, специалисты провели «отработку наземных запусков маршевой и вспомогательной силовой установки». Подготовка к летным испытаниями ведется в соответствии с графиком, говорится в сообщении ОАК.
В начале мая глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что летные испытания МС-21 будут проведены через несколько недель. «Скоро, в этом году, вот-вот. Это вопрос недель», — заявлял он. В ноябре 2016 года вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказывал президенту России Владимиру Путину, что первый полет «Магистрального самолета XXI века» запланирован на февраль или март 2017 года. Кроме того, он сообщил, что было построено два лайнера МС-21.
МС-21 — узкофюзеляжный среднемагистральный самолет. Как сообщала газета «Известия» в мае, летные образцы данного лайнеры должны поступить в «Аэрофлот» в конце 2018 — начале 2019 года. По данным издания, летные испытания воздушного судна будут проходить секретно, без освещения в СМИ.
Как отмечается на сайте ОАК, МС-21 относится к семейству пассажирских самолетов нового поколения, которые ориентированы «на самый массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров». Всего в разработке находятся самолеты МС-21-300, рассчитанные на 160–211 мест, и МС-21-200, в которых будет 130–176 мест.
Фото: Объединенная авиастроительная корпорация
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
15 мая 2017 23:54
МС-21 относится к семейству пассажирских самолетов нового поколения, которые ориентированы «на самый массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров». Экономика региона
95
15 мая 2017 11:57
Больше всего квартиры этого сегмента подешевели в Кировском и Промышленном районах города. Экономика региона
209
12 мая 2017 22:44
Согласно данным МЭА, в настоящее время на Китай и Индию приходится 11% и 2% мирового спроса на бензин соответственно. Экономика региона
269
Финансы и Банки
15 мая 2017 14:31
За несколько часов сотрудники банка и Росприроднадзора очистили берег озера от несанкционированных свалок, листвы и веток. Финансы и Банки
176
12 мая 2017 13:37
Чуть больше двух недель остается до традиционного «Зеленого марафона» Сбербанка. Финансы и Банки
220
11 мая 2017 14:02
Специалисты Сбербанка предлагают использовать смарт –терминал «Эвотор» — устройство на базе планшета с Android и принтером кассовых чеков. Финансы и Банки
212
Строительство
12 мая 2017 13:00
Для работ на этот год подрядчик не обеспечен средствами полностью. Строительство
542
10 мая 2017 21:53
Программа нацелена на решение жилищного вопроса активно работающего населения, не имеющего достаточного дохода для покупки недвижимости по рыночным... Строительство
350
8 мая 2017 16:05
Пожарная сигнализация играет важную роль в каждом здании. Это касается и жилых домов, и производственных помещений, и офисов и т.д. Строительство
78
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
258
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
421
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1295
Бизнес
11 мая 2017 14:09
Такие нерудные материалы, как песок и щебень постоянно пользуются спросом. Различные строительные подрядчики постоянно покупают эти материалы, потому что... Бизнес
64
10 мая 2017 17:41
Чувствовать себя в безопасности, обеспечить безопасность своих родных и близких - вполне нормальное желание любого человека. Бизнес
48
1 мая 2017 10:39Фрачайзинг, как успешный бизнес
У кого-то есть товары, технологии, торговые знаки или готовые схемы ведения дела, которые позволяют вести успешный бизнес. Этот кто-то — франчайзер, продавец... Бизнес
79
Новости компаний
8 мая 2017 16:07
Те, кто занимается сельским хозяйством, хорошо понимают, что наличие качественной техники играет важную роль. Такую технику лучше всего покупать у надёжного... Новости компаний
75
2 мая 2017 13:14
Старт продаж универсалов запланирован на вторую половину 2017 года. Новости компаний
600
2 мая 2017 11:52
В этом году стажировки пройдут по четырем направлениям. Новости компаний
266
28 апреля 2017 11:19
Это ставит под угрозу стабильность газоснабжения области. Новости компаний
351
IT и Коммуникации
11 мая 2017 14:12
Когда возникает потребность в покупке телефона, возникает множество вопросов. Для того, чтобы получить ответы на все эти вопросы, нужно определиться с моделью... IT и Коммуникации
72
8 мая 2017 16:02
Различные онлайн игры набирают всё больше популярности среди геймеров. Каждый, кто увлечён подобными играми, понимает, что успеха игры, нужно учитывать... IT и Коммуникации
63
8 мая 2017 15:59
Компьютерные игры имеют большую популярность во всём мире. В них играют не только дети, но даже и взрослые. Многие игры настолько захватывают, что от них... IT и Коммуникации
84
Транспорт
15 мая 2017 23:37
Об этом заявили представители аэропортов Шереметьево, Домодедово и «Внуково. Транспорт
105
15 мая 2017 20:52
Поезд курсирует по будням два раза в день. Транспорт
119
13 мая 2017 22:57
Сейчас по мосту открыто движение транспорта, который занимается междугородними пассажирскими перевозками. Транспорт
550
11 мая 2017 12:15
Автомобилистов просят заранее выбирать маршрут. Транспорт
468
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
497
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1114
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1280
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1473
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2771
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1657
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1463
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1095
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
598
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1006
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2238
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3260
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают