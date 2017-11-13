«Российские железные дороги» и правительство Москвы планируют построить две детские железные дороги

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Представитель РЖД подтвердил РБК эту информацию. В московской мэрии на запрос РБК пока не ответили.РЖД и правительство Москвы прорабатывают возможность создания в столице детских железных дорог, говорит представитель госкомпании. Сроки реализации проекта он не назвал. По его словам, сейчас на территории столицы нет ни одной детской железной дороги, а ближайшая находится в 20 км — в Кратово.Железные дороги планируется построить на территории парка «Измайлово», в Восточном административном округе, и между поселением Московский и деревней Саларьево (территория Новой Москвы).Кроме детских железных дорог РЖД совместно со столичным правительством планирует инвестировать и в развитие московской железнодорожной сети. Согласно долгосрочной программе развития, президент РЖД Олег Белозеров и мэр Сергей Собянин на совещании 25 сентября решили сформировать программу «Глазами пассажира». Она предусматривает инвестиции в размере 41,5 млрд руб. на реконструкцию и модернизацию пассажирских зон, а также тоннелей и прилегающих к железным дорогам Москвы территорий. Средства на эту программу будут инвестированы на паритетных началах.Представитель департамента транспорта Москвы пока не ответил на запрос РБК.Самым крупным совместным проектом РЖД и Москвы стало строительство Московского центрального кольца (МЦК) — круговой железнодорожной линии. Строительство МЦК длилось с 2014 по 2016 год. Инвестиции составили более 100 млрд руб., из которых 74 млрд руб. потратили РЖД. Транспортное обслуживание пассажиров осуществляет Дирекция скоростного сообщения (филиал РЖД), по МЦК курсируют электропоезда «Ласточка».