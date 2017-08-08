«Роснефть» выдала Венесуэле авансы на шесть миллиардов долларов
8 августа 2017 23:13
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«Роснефть» пока не планирует осуществление новых предоплат для Венесуэлы за поставки нефти и нефтепродуктов, сообщил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров на той же конференции. Он уточнил, что у PDVSA ситуация может измениться. «Мы принимаем все меры, чтобы иметь эти предоплаты в формате, который имеет высокий уровень обеспечения по осуществляемым платежам», — сказал он.
Крастилевский отметил, что погашение задолженности идет в соответствии с графиком и началось в 2016 году. «На сегодняшний день погашение основного долга составило $743 млн, погашение процентов с начала действия — $489 млн. Окончательное погашение мы ожидаем в виде поставок нефти и нефтепродуктов, которое идет строго под контролем в соответствии с утвержденным графиком», — добавил он.
«Роснефть» сообщала о двух контрактах на закупку нефти у Венесуэлы. Первый был подписан в мае 2014 году. Тогда компания уточнила, что он предполагает закупку 1,6 млн т нефти и 7,5 млн т нефтепродуктов в течение пяти лет. Предоплата по нему должна была составить $2 млрд. В ноябре 2014 года «Роснефть» раскрыла, что договорилась купить в Венесуэле еще 1,6 млн т нефти и 9 млн т нефтепродуктов в течение пяти лет (размер предоплаты по этому контракту не раскрывался). В июне 2015 года компания заключила соглашение «Об основных условиях поставок российской нефти Urals в Венесуэлу», не сообщив сроков и объемов включенных в него поставок топлива. В июле 2016 года «Роснефть» и PDVSA подписали ключевые условия контрактов на встречные поставки нефти и нефтепродуктов, которые должны были начаться в 2016 года. Детали этого соглашения компании также не раскрывали.
«Роснефть» в апреле 2017 года в рамках контракта на поставку нефти выдала венесуэльской PDVSA новый аванс в сумме $1,015 млрд, говорилось в отчете компании за первое полугодие 2017 года. В течение 2016 года компания выдавала PDVSA несколько авансов: в мае — $500 млн, в ноябре два аванса — на $500 млн и $205 млн, в декабре — $280 млн. Общая сумма авансов составила порядка $2,5 млрд за пять траншей.
В ноябре 2016 года Rosneft Trading получила в залог 49,9% акций американского оператора НПЗ Citgo, подконтрольного PDVSA. Канадская Crystallex предполагала, что эти акции могут быть обеспечением по кредиту на $1,5 млрд.
Венесуэла находится в тяжелом финансовом положении. По данным рейтингового агентства Fitch, к лету 2017 года валютные резервы Венесуэлы сократились до $10,1 млрд — снижение на 7% с начала года и на 90% с пика 2013 года. Инфляция по итогам прошлого года составила 900%, а падение ВВП — 12%. Fitch присвоило долгосрочным обязательствам Венесуэлы рейтинг CCC, что означает максимальную близость к дефолту. Однако главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 3 августа заявил, что компания намерена наращивать сотрудничество с этой страной. «Это страна с запасами углеводородов номер один в мире. И с этой точки зрения любая нефтегазовая компания должна стремиться работать в этой стране», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
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