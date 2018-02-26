«Роснефть» решила ликвидировать совместное предприятие «Башнефти» и ЛУКОЙЛа в НАО

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Такая резолюция Сечина стоит на письме, которое 1 февраля ему направили вице-президент по энергетике «Роснефти», глава «Башнефти» Андрей Шишкин и вице-президент — главный геолог «Роснефти» Андрей Лазеев. Резолюция датируется 6 февраля (у РБК есть копия этого письма). О том, что решение о ликвидации СП принято, РБК также рассказал источник, близкий к «Башнефти». По его словам, сейчас башкирская компания работает над тем, чтобы перенаправить людей из СП на другие проекты.Представители «Роснефти» и ЛУКОЙЛа отказались от комментариев. В пресс-службе администрации НАО не ответили на запрос РБК.«Восток НАО» было создано в 2014 году, партнеры владеют им на паритетной основе. СП принадлежат лицензии на семь участков общей стоимостью 6,6 млрд руб. На момент создания СП месторождений на этих участках открыто не было и требовались «полномасштабные геологоразведочные работы», напоминают Шишкин и Лазеев в письме Сечину. Согласно документу, в 2013–2016 годах на этих участках проводилась сейсморазведка и было пробурено две скважины глубиной по 4 тыс. м — на Северо-Ярейягинском и Янгарейском участках, но первая скважина дала приток нефти с водой, а вторая оказалась «сухой» (в ней не было нефти). Суммарные исторические затраты СП и его участников в 2011–2016 годах составили 15,6 млрд руб.Первоначально ресурсы семи участков оценивались в 215 млн т нефти. Но после геологоразведки в 2017 году оценка с учетом геологического риска снизилась более чем в шесть раз, до 34,4 млн т, говорится в письме.С учетом переоценки ресурсов чистая приведенная стоимость (net present value (NPV) — оценка всех будущих дисконтированных денежных потоков от инвестиции) проектов на всех участках «Восток НАО» оказалась отрицательной и экономическая эффективность дальнейших работ — «глубоко отрицательной», предупреждают топ-менеджеры «Роснефти».Сейчас в СП работают 36 человек, по условиям лицензий «Восток НАО» обязано пробурить в 2018–2019 годах еще восемь скважин, пишут Шишкин и Лазеев. На содержание офиса и выполнение минимальных лицензионных обязательств за эти два года компании придется потратить около 900 млн руб. Но перспектив у СП нет, так что следует сдать лицензии в нераспределенный фонд недр в 2018 году и ликвидировать предприятие, заключают авторы письма. Ранее источник РБК, близкий к «Башнефти», говорил, что компания может продать свою долю в этом СП. Но от продажи решено отказаться с учетом «отсутствия положительных результатов геологоразведки», говорится в письме.Согласно письму топ-менеджеров «Роснефти», ЛУКОЙЛ, который владеет 50% «Восток НАО», поддерживает партнера и сам «в рабочем порядке» выступил за сдачу лицензий и «скорейшую ликвидацию СП». Источник РБК, близкий к «Башнефти», говорит, что пока ЛУКОЙЛ такого предложения не вносил. Представитель ЛУКОЙЛа отказался это комментировать.О том, что «Башнефть» и ЛУКОЙЛ могут расформировать «Восток НАО», источники РБК рассказывали в конце января. Причина не только в сложной геологии, но и в разногласиях между «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом, говорили два собеседника РБК, близких к «Башнефти». После покупки контрольного пакета «Башнефти» в октябре 2016 года «Роснефть» добилась снижения добычи второго совместного предприятия с ЛУКОЙЛом в НАО — «Башнефть-Полюса» (у «Башнефти» — 74,9%, у ЛУКОЙЛа — 25,1%) и потребовала снизить стоимость перевалки нефти этого проекта через Варандейский терминал ЛУКОЙЛа. Переговоры о ставке перевалки компании ведут до сих пор. Кроме того, в октябре 2017 года из «Башнефти» был уволен вице-президент по финансам Сергей Лобачев. ​Формальным поводом для увольнения, по данным источников РБК, стали разногласия из-за подписанного Лобачевым бизнес-плана «Башнефть-Полюса». Возможные разногласия представители «Роснефти» и ЛУКОЙЛа не комментируют.Скорее всего, решение о ликвидации СП было принято именно из-за плохой геологии и по экономическим причинам: если бы запасы подтвердились, «Башнефть» продолжила бы работу — возможно, просто выкупив долю ЛУКОЙЛа или на других условиях, замечал старший аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров. Одно другого не исключает: компании могут ликвидировать СП и из-за плохих результатов геологоразведки, и из-за внутренних разногласий, уточняет аналитик «Открытие Капитал» Артем Кончин. ЛУКОЙЛ и «Роснефть» — прямые конкуренты и самые крупные компании на нефтегазовом рынке, напоминает он.