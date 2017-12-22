«Роснефть» и «Система» заключили мировое соглашение
22 декабря 2017 20:33
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«Мировое соглашение подписано всеми участниками судебного спора по иску о взыскании убытков в связи с реорганизацией «Башнефти» и будет направлено для утверждения в Арбитражный суд Республики Башкортостан. Согласно условиям мирового соглашения, ответчики обязуются возместить «Башнефти» причиненные ей убытки в размере 100 млрд руб. Привлечение ответчиками средств для возмещения убытков осуществляется при содействии Российского фонда прямых инвестиций и Сбербанка РФ. Окончательные расчеты должны быть завершены не позднее 30 марта 2018 года. Стороны договорились, что после полного погашения указанной суммы обязуются отказаться от взаимных претензий», — отмечается в сообщении.
«Мы считаем, что это хороший сигнал для рынка и для инвестклимата», — сказал РБК представитель РФПИ. Он подтвердил, что фонд будет участвовать в привлечении финансирования под залог активов «Системы».
Пресс-служба «Системы» пока не ответила на запрос РБК.
Судебная тяжба «Роснефти» и АФК «Система» началась в мае 2017 года, через полгода после того, как «Роснефть» купила у государства «Башнефть», которую до конца 2014 года контролировала АФК. Арбитражный суд Башкирии в августе частично удовлетворил иск «Роснефти» и «Башнефти» к «Системе» и взыскал 136,3 млрд руб. Нефтяные компании требовали компенсировать 170,6 млрд руб. убытков, которые, по их мнению, понесла «Башнефть» в ходе реорганизации в 2014 году (до конца 2014 года башкирскую компанию контролировала АФК). В понедельник, 18 декабря, апелляционный суд подтвердил это решение.
7 декабря декабря «Роснефть» и «Башнефть» подали новый иск к АФК «Система» о возмещении убытков в размере 131,6 млрд руб. Это сумма дивидендов, которые «Башнефть» заплатила «Системе» в 2009–2014 годах и выплату которых «Роснефть» считает выводом средств из компании. Это своего рода принуждение «Системы» к миру, объяснял РБК источник, близкий к одному из истцов. А основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков назвал этот иск «акцией устрашения».
На следующий день «Система» подала к «Роснефти» встречный иск на 330,5 млрд руб. Во столько корпорация оценила ущерб, который ей, по мнению юристов АФК, нанесла своими действиями «Роснефть». Цель «Роснефти» и «Башнефти» — «неосновательное обогащение» и доведение до банкротства «Системы», говорилось в сообщении АФК.
5 сентября, комментируя судебное разбирательство между «Системой» и «Роснефтью», президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на заключение между руководством компаний мирового соглашения. Президент отметил, что это пошло бы «на пользу» как обеим компаниям, так и российской экономике. Но он подчеркнул, что «никаких прямых указаний не давал».
В четверг, 21 декабря, в конце встречи с бизнесменами, которая проходила в Кремле, Путин сказал, что уже время позднее, а главы «Системы» и «Роснефти» не успеют «договориться», рассказал РБК один из участников встречи. «Это скорее прозвучало в достаточно свободной и шутливой атмосфере», — пояснил 22 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, напомнив, что встреча была неформальной. «Путин неоднократно говорил, что он поддержал бы мировое соглашение между АФК «Система» и «Роснефтью», — добавил Песков.
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