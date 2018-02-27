«Роскосмос» начнет «выращивать» двигатели для ракет-носителей
27 февраля 2018 23:10
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Отмечается, что это снизит трудоемкость производства двигателей на 20%. «Смесительная головка, произведенная по традиционной технологии, состоит из 220 деталей, имеет 124 паяных соединения и 62 сварных шва, а изготовленная по аддитивной технологии состоит всего лишь из одной цельной детали, и срок ее «выращивания» — 77 часов», — отмечается в сообщении.
Внедрение новых технологий в производство двигателей будет произведено за счет собственных средств. В настоящий момент «Энергомаш» уже освоил методику изготовления деталей для ракетного двигателя 14Д23 (используется в «Союзе-2.1б») с помощью аддитивных технологий. Успешные испытания камеры двигателя были проведены в воронежском Конструкторском бюро химавтоматики (КБХА).
«Аддитивные технологии — один из методов сокращения сроков создания и снижения трудоемкости при производстве ракетных двигателей. И в рамках Интегрированной структуры ракетного двигателестроения утверждена программа внедрения и развития аддитивных технологий и план-график ее реализации», — заявил заместитель главного конструктора «Энергомаша» Андрей Иванов.
В основе аддитивных технологий лежит принцип послойного «выращивания» твердых объектов.
Фото: Роскосмос Твиттер
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