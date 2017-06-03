Рогозин сообщил о запланированном на 2021 год запуске ракеты «Ангара А5М»

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По словам Рогозина, старт запланирован с космодрома Восточный.«3 июня Коллегия ВПК и Роскосмос определили первоочередные работы по созданию новой ракеты сверхтяжелого класса и строительства инфраструктуры на космодроме Восточный», - сказал вице-премьер.Ранее сообщалось, что строительство стартового стола для запуска ракеты-носителя «Ангара» начнется в 2017 году. По словам замминистра обороны России Тимура Иванова, стоимость всего комплекса составит 58 млрд руб. Строительство второй очереди Восточного началось в июне прошлого года.«Ангара» — это семейство ракет-носителей разных классов (от легкого до тяжелого), которое создавалось в качестве замены ракетам «Рокот» и «Протон-М». На данный момент было произведено только два запуска «Ангары», оба с космодрома Плесецк в 2014 году.Фото: vk.com/club135514811