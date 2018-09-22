Рогозин допустил создание Россией альтернативной лунной станции
22 сентября 2018 15:07
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По словам Рогозина, эту и другие темы он намерен обсудить на переговорах на Байконуре с главой NASA Джимом Брандейстайном, которые запланированы на 11 октября.
Осенью 2017 года главы космических агентств России и США договорились о создании новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны. Строительство станции планировалось начать уже в 2022 году, но уже в этом году между Москвой и Вашингтоном возникли разногласия касательно условий.
По данным «РИА Новости», российской стороне не понравилась та роль, которую предложило NASA. Речь, например, шла о строительстве отсека для выхода в открытый космос, параметры которого соответствуют не российским, а американским техническим стандартам. Более того, этот отсек должен подходить именно для американского скафандра. В NASA объясняют, что американский скафандр лучше подходит для Луны, а держать скафандры и российские, и американские смысла нет.
При этом эксперты РБК указывали, что принципиальных различий между российским и американским скафандром нет, а дорабатывать их в любом случае придется, потому что около Луны необходима дополнител
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