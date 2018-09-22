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Рогозин допустил создание Россией альтернативной лунной станции

22 сентября 2018 15:07
211
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что страна не может участвовать в проекте создания лунной научной станции на американских условиях.
Выступая на конференции в подмосковном Королеве, Рогозин сообщил, что Россия не может позволить себе участвовать в проекте создания окололунной научной станции на условиях, которые ставят США. В качестве альтернативного варианта глава «Роскосмоса» назвал возможное появление альтернативного проекта, который Россия сможет реализовывать либо самостоятельно, либо с дружественными странами БРИКС, сообщает РБК со ссылкой на агентство «РИА Новости».

По словам Рогозина, эту и другие темы он намерен обсудить на переговорах на Байконуре с главой NASA Джимом Брандейстайном, которые запланированы на 11 октября.

Осенью 2017 года главы космических агентств России и США договорились о создании новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны. Строительство станции планировалось начать уже в 2022 году, но уже в этом году между Москвой и Вашингтоном возникли разногласия касательно условий.

По данным «РИА Новости», российской стороне не понравилась та роль, которую предложило NASA. Речь, например, шла о строительстве отсека для выхода в открытый космос, параметры которого соответствуют не российским, а американским техническим стандартам. Более того, этот отсек должен подходить именно для американского скафандра. В NASA объясняют, что американский скафандр лучше подходит для Луны, а держать скафандры и российские, и американские смысла нет.

При этом эксперты РБК указывали, что принципиальных различий между российским и американским скафандром нет, а дорабатывать их в любом случае придется, потому что около Луны необходима дополнител


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Комментарии



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