Резиденты ОЭЗ «Тольятти» отправили на экспорт 20% продукции
25 августа 2017 11:48
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За прошедшие шесть месяцев накопительным итогом на экспорт отправлено товаров почти на 600 млн рублей.
В этом году резиденты особой экономической зоны «Тольятти» отгрузили за рубеж 20% произведённой продукции. За прошедшие шесть месяцев накопительным итогом на экспорт отправлено товаров почти на 600 млн рублей, сообщает сайт облправительства.
Самым крупным экспортером ОЭЗ «Тольятти» является испанское предприятие «СИЕ АУТОМОТИВ РУС». За полгода компания отправила за рубеж 60 % от общего объема произведенных изделий. Компания производит в ОЭЗ литые алюминиевые детали для автомобильных двигателей, которые идут также и на российские автособорочные предприятия, включая тольяттинскую площадку альянса АВТОВАЗ-Renault-Nissan.
Еще одним экспортером является компания «Нобель Автомотив Русия», которая ведет поставки на российские и европейские автосборочные заводы. К концу года резидент планирует нарастить объемы поставок за рубеж за счет открытия новой линии по производству изделий для одного из заводов группы Orhan.
«Экспорт продукции – это хороший тренд, которому мы рады и который стараемся поддерживать. Достижение такого показателя на данной стадии развития проекта, я считаю, является отличным результатом. Сегодня каждый пятый рубль продукции, произведенной в ОЭЗ «Тольятти», уходит за рубеж. Мы уверены, что со временем наши резиденты будут только наращивать данные объемы. Тем более, что опыт работающих производств поддерживают и новые инвесторы, которые планируют экспортные поставки для своих предприятий в ОЭЗ в будущем» - рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Алексей Пахоменко.
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25 августа 2017 11:48
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