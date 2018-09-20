Региональные власти совместно с предпринимательским сообществом вырабатывают меры по улучшению инвестклимата области

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Напомним, предыдущее совещание было посвящено вопросам эффективности реализации процедуры оценки регулирующего воздействия, поддержки и развития малого и среднего бизнеса в регионе.В настоящее время Самарская область в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности занимает 48 место, улучшив свои позиции за год на 17 пунктов. В своем послании Глава региона Дмитрий Азаров отметил необходимость создания устойчивой, сильной и динамично развивающейся экономики: «Нам нужно задействовать все имеющиеся областные ресурсы развития. Мы просто обязаны использовать их для достижения ключевых целей развития региона, которые определены в Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2030 года». Губернатор Самарской области поставил цель — войти в первую десятку рейтинга.В ходе совещания заместитель председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов обратил внимание участников на эффективность слаженной работы команды Правительства региона: «Регионы очень активно конкурируют за место в этом рейтинге, поэтому то, где мы находимся, та динамика, которую мы показываем, отражает эффективность работы всей управленческой команды региона – не только органов исполнительной власти, но и компаний естественных монополий».Работа в «проектном офисе» по сокращению сроков согласования получения технических условий началась в мае 2018 года. «Положительные результаты работы «проектного офиса» показывают, что предпринимателей ждут и с ними готовы работать, это и как к крупным, так и частным заказчиками» – отметила по итогам совещания Лариса Ермоленко – председатель Самарского регионального отделения «Опора России»И.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов рассказал о проблемных вопросах, обсуждаемых в ходе совещания. «Один из проблемных вопросов — получение услуг в «одном окне»: сейчас мы не имеем возможность отслеживания прохождения заявки в «личном кабинете» от момента подачи заявки и до принятия окончательного решения по ней. Второй вопрос – необходимо стремиться к запараллеливанию процессов согласования документов: сейчас согласование проходит последовательно, что влияет на сроки выдачи документации».По словам Михаила Жданова, целью подобных рабочих совещаний является организация оперативного взаимодействия Правительства региона с предпринимательским сообществом, организациями, осуществляющими разрешительные процедуры, для обсуждения возникающих проблем и выработки планов и мероприятий по их устранению.По итогам совещания участниками были предложены конкретные пошаговые меры по устранению высказанных замечаний, передает пресс-служба облправительства.