Реальные зарплаты в Белоруссии превысили российские, рассчитали эксперты ВШЭ
23 июля 2018 14:17
127
Экономисты сравнили зарплаты в долларах в России, странах СНГ и Восточной Европы, а также в Китае и Бразилии в терминах паритета покупательной способности валют (ППС, уравнивает покупательные способности валют разных стран). При расчетах авторы использовали данные Всемирного банка о ППС 2011 года, а также курс валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах в последующие годы. Российский уровень оплаты труда остается выше большинства стран СНГ — в 2017 году ее среднемесячный размер составил $1640 по ППС, оценили в ВШЭ. Единственным государством СНГ, обогнавшим Россию, стала Белоруссия, где средняя зарплата по ППС в прошлом году достигла $1648.
В 2011–2014 годах Россия еще стабильно обгоняла Белоруссию по уровню зарплат, видно из расчетов ВШЭ. Но постепенно отрыв сокращался: так, в 2011 году он составлял $338, а в 2014-м — $95. По итогам 2015 года (первого после девальвации рубля) Белоруссия вырвалась вперед: средняя зарплата по ППС в ней составила $1556, а в России — $1530. Хотя в 2016 году Россия вновь вернула свои позиции ($1561 против $1517), годом позже Белоруссия опять опередила ее, хотя и незначительно — разрыв в $8 стал минимальным за рассматриваемый период (деноминация в Белоруссии в 2016 году учтена в расчетах).
Как отметил в беседе с РБК научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук, в 2017 году в Белоруссии действительно был зафиксирован рост реальных зарплат, хотя и не радикальный (по данным Белстата, он составил 7,5% к предыдущему году). «Пик реальных зарплат пришелся на середину 2014 года, потом они снижались на протяжении трех лет, пока не возобновили [рост] в прошлом году, примерно со второго квартала», — сказал эксперт, отметив, что динамика зарплат по ППС имеет свои особенности и может отличаться.
В 2015 году реальная начисленная заработная плата в России сократилась на 9% по отношению к предыдущему году, напоминают эксперты ВШЭ, ссылаясь на Росстат. В последующие годы она росла небольшими темпами: прирост составил плюс 0,8% в 2016 году и плюс 2,9% в 2017 году. Рост номинальных показателей в эти годы составил 5,1, 7,9 и 6,7% соответственно. При этом девальвация рубля в 2014–2015 годах привела к сокращению оплаты труда в России в долларовом выражении, отмечают экономисты.
Минэкономразвития ожидает замедления темпов роста реальных зарплат с планируемых 6,3% в 2018 году до 0,8% в 2019 году. Как следует из прогноза министерства (*.pdf), в первую очередь это связано с высокой базой 2018 года, так как зарплаты работников социальной сферы (они попали под майские указы 2012 года) довели до целевого уровня, а МРОТ повысили до прожиточного минимума. Другими причинами могут стать ускорение инфляции и изменение сроков индексации зарплат бюджетников (с 1 октября 2019 года вместо 1 января, как в этом году). В 2020 году зарплаты вырастут на 1,5%, в 2021-м — на 2,3%, а в следующие три года — на 2,8% ежегодно, прогнозирует Минэкономразвития.
Наиболее близкими к России по уровню среднемесячной зарплаты странами являются Казахстан и Азербайджан: в 2017 году оплата труда там составила 76% от российского показателя ($1252 по ППС). В целом во всех странах СНГ, кроме Белоруссии, сопоставимые зарплаты ниже, чем в России. На Украине, ранее решившей выйти из СНГ, средняя зарплата по ППС также стабильно ниже российских показателей. В 2017 году она составила $1074 (65% от российской).
Среди государств Восточной Европы Россия уступает в показателях оплаты труда по ППС таким странам, как Польша ($2343), Чехия ($2026), Хорватия ($1950) и Венгрия ($2107), следует из мониторинга. Болгария и Румыния от России по уровню зарплат отстают, однако в последние годы разница в зарплатах в России и этих странах стремительно сокращается, отмечают эксперты.
Что касается двух рассмотренных в мониторинге партнеров по БРИКС, то их по уровню зарплат Россия опережает. В Китае при номинальном обменном курсе валют зарплаты превышают российские, но при переходе к расчетам по ППС Россия сохраняет более высокий показатель, отмечают эксперты ВШЭ. Так, в 2016 году (сопоставимых данных за 2017 год по Китаю пока нет) средняя зарплата в Китае составляла $1461, а в России — $1561. Но разрыв также сокращается: в 2011 году он составлял более $450, а в 2016-м — $100. В Бразилии средняя зарплата в прошлом году достигла только $1407 — ее уровень оплата труда в России превышает стабильно.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
23 июля 2018 14:17
Экономисты сравнили зарплаты в долларах в России, странах СНГ и Восточной Европы, а также в Китае и Бразилии в терминах паритета покупательной способности валют... Экономика региона
126
23 июля 2018 11:57
Оборот розничной торговли в Тольятти за 6 месяцев также увеличился. Экономика региона
176
22 июля 2018 23:04
И оставило кредитные рейтинги страны на инвестиционном уровне. Экономика региона
728
Финансы и Банки
23 июля 2018 16:32
Для удобства граждан некоторые отделения работают на 30 минут дольше. Финансы и Банки
153
23 июля 2018 12:25
За выплатой компенсаций могут обратиться около 48 тысяч вкладчиков. Финансы и Банки
179
23 июля 2018 10:31
Это кредитование с применением счетов эскроу и банковское сопровождение счета застройщика. Финансы и Банки
227
Строительство
20 июля 2018 12:44
Чтобы всё-таки сдать объект, региональные власти попросили помощи у Министерства здравоохранения РФ. Строительство
284
19 июля 2018 20:56
Строительство
458
18 июля 2018 10:49
196 военнослужащих реализовали право на постоянное жилье. Строительство
261
Новости
|
СРЗУ — представляет собой графическую схему, которая отражает границы и другие...
|
22.06.2018
Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
423
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1646
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1623
Бизнес
22 июля 2018 14:26
Но компании признали вину, поэтому им снизят штрафы. Бизнес
389
20 июля 2018 15:17
Но лишь в 99 случаях пассажиры могут рассчитывать на компенсации. Бизнес
223
20 июля 2018 14:21
Бороться с проблемой «легальной фальсификации», которая пока никак не регулируется законодательством, предложило в сентябре прошлого года Роскачество в... Бизнес
327
Новости компаний
23 июля 2018 09:01
Он продлится до 12 августа. Новости компаний
161
22 июля 2018 21:21
Кроме того, исполнительным директором управления объединенными киносетями стал Алексей Васянин, ранее возглавлявший команду сервиса «Рамблер/касса». Новости компаний
713
19 июля 2018 12:15
Нарушителя ждет не только оплата причиненного ущерба, но и штраф. Новости компаний
270
19 июля 2018 09:00
Жаркая погода не повлияла на работу энергосистемы. Новости компаний
236
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
308
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
264
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
254
Транспорт
20 июля 2018 12:02
В ходе специального рейда сотрудники ГИБДД будут обращать внимание на нарушения, допущенные водителями автобусов. Транспорт
187
20 июля 2018 09:14
Всего РЖД приобрела 281 новый локомотив. Транспорт
196
19 июля 2018 14:02
Постоянные ограждения будут мешать уборке снега в зимнее время. Транспорт
227
Видео
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
681
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
530
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
582
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
749
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2326
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2762
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1211
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1151
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2867
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1930
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3097
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
409
Мероприятия