Работодатели Самарской области познакомились с перспективами ОЭЗ «Тольятти»

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25 мая состоялся визит Союза работодателей Самарской области в особую экономическую зону «Тольятти». Посещение площадки стало частью программы выездного заседания, которое прошло в Автограде, сообщает сайт облправительства.ОЭЗ была первым объектом, который делегация осмотрела в городе. На площадке ее представителей встретил генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Алексей Пахоменко, который рассказал о проекте и основных достижениях на сегодняшний день.В завершение презентации проекта Алексей Пахоменко пригласил всех на экскурсию по ОЭЗ. Она началась с осмотра административно-бытового корпуса, во время которого гости побывали в основных кабинетах здания, а также познакомились с системой диспетчерского управления. Это контрольный пункт, где собирается вся информация о текущем состоянии инфраструктуры зоны в режиме он-лайн, что помогает оперативно устранять возникающие неполадки в работе.После осмотра АБК гости сели в автобус, который повез их по особой экономической зоне. Во время экскурсии Алексей Пахоменко напомнил, что территория ОЭЗ «Тольятти» примерно на 10% больше площади одного из крупнейших заводов страны АВТОВАЗа, расположенного по соседству. Она составляет 660 га. Длинна ОЭЗ – 5,4 км, ширина – 1,3 км. Поэтому пешком преодолеть это расстояние непросто.На территории первого этапа гостям были показаны основные объекты работающей инфраструктуры, а также вкратце представлена информация о заводах резидентов. Напомним, что сейчас в ОЭЗ работают шесть предприятий, пять из них производят автокомпоненты.