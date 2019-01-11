РКЦ Прогресс разрабатывает перспективные ракеты-носители
11 января 2019 20:32
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Согласно проекту генерального графика, ракета-носитель среднего класса «Союз-5» будет изготовлена и поставлена на космодром «Байконур» для проведения комплексных испытаний и подготовки к пуску в 2022 году. Как один из вариантов полезной нагрузки для РН «Союз-5» планируется новый корабль «Федерация». Прорабатывается вопрос об использовании первой ступени РН «Союз-5» в качестве первой ступени сверхтяжелой РН. Отметим, что уже подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса.
«В настоящее время проект по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса находится на начальном этапе разработки. В кооперации, определенной соответствующим Указом Президента РФ, участвуют РКК «Энергия» им. С.П.Королева и РКЦ «Прогресс». Центр имени М.В.Хруничева будет привлекаться к данной работе в части создания водородного разгонного блока», – отметил генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов, передает пресс-служба минпрома СО.
Фото: Твиттер
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