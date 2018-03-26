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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Qatar Airways купит 25% аэропорта Внуково

26 марта 2018 20:41
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Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Акбар Аль-Бакер. Соглашение будет заключено в ходе визита эмира Катара в Москву.
Авиакомпания Qatar Airways намерена приобрести 25% московского аэропорта Внуково, передает РБК. Об этом заявил гендиректор перевозчика Акбар Аль-Бакер, передает «Интерфакс». По его словам, в понедельник, 26 марта, компания подпишет соглашение об интересе к приобретению (меморандум о взаимопонимании, MOU) доли во Внуково.

Документ будет подписан в рамках двухдневного визита в Москву эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, который прибыл в российскую столицу накануне и в понедельник должен встретиться с президентом Владимиром Путиным.

«Надеюсь, по прошествии восьми недель, когда придем к соглашению по деталям, подпишем соглашение по покупке», — сказал глава Qatar Airways. Сумму сделки и другие детали он не уточнил.

Внуково входит в тройку московских аэропортов. В 2017 год его пассажиропоток вырос на 30,1%, до 18,1 млн человек. 25% Внуково принадлежит Росимуществу, 34,15% — «Внуково альянс», 15,15% — «Сильвани», 12,07% — ЗАО «ВИК», 2,41% — АО «АНК». По данным СПАРК, «Сильвани», ВИК и АНК подконтрольны «Внуково альянс», который в свою очередь принадлежит председателю совета директоров Внуково Виталию Ванцеву и семье ​Андрея Скоча, сообщали «Ведомости».

​Советник руководителя Росимущества Денис Лазарев сказал РБК, что пока нет планов продавать госпакет акций аэропорта. Представитель Внуково отказался от комментариев. Ванцев отказался от комментариев. Представитель ФАС сообщил, что пока заявок на покупку аэропорта Внуково от Qatar Airways не поступало.

В 2012 году Внуково привлек в Банке Москвы (входит в группу ВТБ) кредит на 10 млрд руб. сроком на пять лет для строительства нового терминала. В 2016 году ВТБ в рамках реструктуризации этого долга должен был получить в залог 74% акций аэропорта.Но переговоры зашли в тупик. В декабре 2017 года пресс-служба Сбербанка сообщила, что банк заключил с аэропортом Внуково сделку по рефинансированию кредитов, выданных другими банками, в частности из группы ВТБ. Сумма соглашения составила 9 млрд руб. Тогда же в залоге у Сбербанка оказался контрольный пакет аэропорта (63,78%) — 34,15% акций, принадлежащих «Внуково альянс», 15,15% — «Сильвани», 12,07% — ВИК и 2,41% — АНК. В понедельник представитель Сбербанка отказался от комментариев.

Аналитик компании «Алор брокер» Кирилл Яковенко считает, что с учетом результатов ранее проводившихся оценок активов Внуково стоимость пакета может составить до $100–150 млн. По его словам, Qatar Airways идет на смелый шаг: до этого иностранные авиаперевозчики не приобретали столь крупную долю в российских аэропортах.


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