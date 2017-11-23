Пятнадцатый резидент: дан старт новому производству на ОЭЗ «Тольятти»

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17 ноября на особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Тольятти» состоялось торжественное открытие нового производства фармацевтического завода «Озон Фарм».В церемонии запуска предприятия приняли участие представители Министерства промышленности и торговли России, правительства Самарской области, Самарской таможни, учредители и партнеры предприятия.Для гостей мероприятия была организована презентация производства и проведена экскурсия по территории введенного в строй нового завода. Первый заместитель начальника Самарской таможни Виктор Никулин и начальник Тольяттинского таможенного поста Вячеслав Капустин приняли участие в проведенной экскурсии и ознакомились с производственной площадкой «Озон Фарма», новейшим оборудованием, и технологией изготовления лекарственных препаратов. Представителями фармацевтического предприятия было озвучено, что предполагается производить порядка 50 наименований лекарств, которые смогут составить достойную конкуренцию существующим на рынке зарубежным аналогам.ООО «Озон Фарм» - это уже пятнадцатый резидент особой экономической зоны «Тольятти», поставивший свое производство на полную мощь. Площадь земельного участка резидента ОЭЗ ООО «Озон Фарм» составляет 6 га. Объем осуществленных инвестиций резидента на данный момент достигает1,3 миллиарда рублей. В перспективе деятельности завода обеспечивать 250 рабочих мест.Тольяттинский таможенный пост Самарской таможни Приказом Минфина России наделен компетенцией по совершению таможенных операций, связанных с регистрацией таможенных деклараций в отношении товаров, ввозимых или вывозимых на территорию особой экономической зоны.В планах ОЭЗ ООО «Озон Фарм» создание еще одного производства на территории особой экономической зоны, что будет способствовать развитию ОЭЗ «Тольятти» в мощное промышленное образование, а также повышению инвестиционного имиджа региона. В целях формирования благоприятной инвестиционной политики Приволжского федерального округа Самарская таможня оказывает всю необходимую поддержку резидентам особой экономической зоны. От эффективного взаимодействия между Самарской таможней, управляющей компанией и компаниями – резидентами зависит будущее функционирование всей особой экономической зоны и размещенных на ней производств, сообщает пресс-служба Самарской таможни.