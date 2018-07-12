Я нашел ошибку
Главные новости: 
Запрет на ввоз «санкционки» продлен до конца 2019 года.
Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго, ограничившего импорт продуктов в Россию
Врачи госпитализировали женщину.
В Тольятти случайный прохожий спас тонущую в Волге женщину
Предполагается, что в 2019 году федеральный бюджет выделит 95% средств, необходимых для содержания стадиона, а 5% составит софинансирование из областной казны.
Процесс передачи стадиона "Самара Арена" в собственность Самарской области должен завершиться к 1 января 2019 года
Переговоры Путина и Трампа должны пройти 16 июля в Хельсинки. Во время встречи, как заявляли ранее в Кремле и Белом доме, президенты двух стран должны будут обсудить перспективы развития российско-американских отношений и ситуацию в мире.
Трамп назвал конечным итогом российско-американского саммита прекращение войн и конфликтов и отказ всего мира от ядерного оружия
Речь идет о выводе денежных средств на основании неправомерных судебных решений, заявил на встрече с президентом глава Росфинмониторинга.
Путину рассказали о предотвращенном выводе из России 50 млрд рублей
Чтобы не испортить статистику смертности, выяснила прокуратура ЯНАО. Родные больного почти пять часов уговаривали врачей помочь ему.
Врачи скорой помощи в Новом Уренгое отказывались госпитализировать 92-летнего ветерана ВОВ
Пропавший после посещения Самары британский болельщик нашелся в гостинице в Москве. Российская полиция начала его разыскивать из-за того, что с 6 июля он не выходил на связь с родными.
Полиция нашла потерявшегося в России британского болельщика
В письме также указано, что иные юридические лица тоже обязаны прекратить создание технических условий для использования Telegram.
Роскомнадзор разослал операторам связи письмо с требованием закрыть свои Telegram-каналы
сегодня  Четверг, 12 июля, 22:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/07:
USD 62.21
0.11
EUR 72.68
-0.17
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Процесс передачи стадиона "Самара Арена" в собственность Самарской области должен завершиться к 1 января 2019 года

12 июля 2018 21:38
107
Предполагается, что в 2019 году федеральный бюджет выделит 95% средств, необходимых для содержания стадиона, а 5% составит софинансирование из областной казны.
Об этом 12 июля в ходе пресс-конференции рассказал врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

"Сразу после окончания чемпионата мира по футболу начнется процесс передачи стадиона в собственность Самарской области. Завершиться этот процесс должен уже к 1 января 2019 года. Однако на период адаптации стадиона к повседневному использованию федеральный бюджет будет оказывать финансовую поддержку на его эксплуатацию. Я был на казанском стадионе, ему уже пять лет, и за это время он полностью вышел на самоокупаемость. Такие возможности есть и у "Самара Арены", — отметил Александр Фетисов.

Предполагается, что в 2019 году федеральный бюджет выделит 95% средств, необходимых для содержания стадиона, а 5% составит софинансирование из областной казны, передает Волга Ньюс
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
12 июля 2018  21:38
Предполагается, что в 2019 году федеральный бюджет выделит 95% средств, необходимых для содержания стадиона, а 5% составит софинансирование из областной казны.
Процесс передачи стадиона "Самара Арена" в собственность Самарской области должен завершиться к 1 января 2019 года
Предполагается, что в 2019 году федеральный бюджет выделит 95% средств, необходимых для содержания стадиона, а 5% составит софинансирование из областной казны.  Экономика региона
92
12 июля 2018  17:47
Так как «на рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работу».
По словам главы Роструда, повышение пенсионного возраста является подарком для предпринимателе
Так как «на рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работу».  Экономика региона
179
12 июля 2018  17:29
По мнению правительства, рост НДС в меньшей степени затронет малообеспеченных россиян.
Минфин объяснил выбор НДС, взимаемого с большинства товаров и услуг, в качестве налога для повышения
По мнению правительства, рост НДС в меньшей степени затронет малообеспеченных россиян.   Экономика региона
134
Весь список
Финансы и Банки
12 июля 2018  17:18
Долги мира выросли сильнее всего за два года.
Размер глобального долга в первом квартале 2018 года вырос на $8 трлн — максимальный прирост за два года
Долги мира выросли сильнее всего за два года.  Финансы и Банки
171
12 июля 2018  12:14
Всё больше жителей Поволжья выбирают вклад «Побеждай» в Сбербанке
Всё больше жителей Поволжья выбирают вклад «Побеждай» в Сбербанке
Сбербанк продлил прием вклада «Побеждай» до 15 июля 2018 года.  Финансы и Банки
197
11 июля 2018  21:30
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию, связанную с решением Центрального банка РФ отозвать лицензию на осуществление банковских операций у самарского «Газбанка».
Дмитрий Азаров: «Выплаты вкладчикам «Газбанка» должны начаться не позднее 25 июля»
 Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию, связанную с решением Центрального банка РФ отозвать лицензию на осуществление банковских операций у самарского... Финансы и Банки
886
Весь список
Строительство
11 июля 2018  19:59
Недвижимость в Тольятти - недорогие квартиры в ТольяттиДом
Недвижимость в Тольятти - недорогие квартиры в ТольяттиДом
 Приобретение квартиры - важный и ответственный момент в жизни каждого человека. И необходимо грамотно подойти к выбору жилья. Для этого всегда можно... Строительство
58
10 июля 2018  12:21
Внимание! Организация реализует свои квартиры
Акционерное общество «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» выставило на продажу недвижимость в Куйбышевском районе: 2 3-комнатные квартиры,... Строительство
323
4 июля 2018  13:36
В Самарской области констатируют низкий спрос на покупку жилья
В Самарской области констатируют низкий спрос на покупку жилья
Застройщики сомневаются, что выполнят план по вводу жилья. Строительство
347
Весь список

Новости

Строительная компания BAU CENTER
22.06.2018
Строительная компания BAU CENTER
 Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
Поставки строительного и промышленного оборудования
16.05.2018
Поставки строительного и промышленного оборудования
 Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
Респектабельный офис и натяжные потолки
07.05.2018
Респектабельный офис и натяжные потолки
 
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
388
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1601
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1581
Весь список
Бизнес
11 июля 2018  21:10
Завод под Шанхаем станет первым производством Tesla, находящимся вне США.
Маск подписал соглашение о строительстве недалеко от Шанхая завода Tesla, способного выпускать около 500 тыс. машин в год
Завод под Шанхаем станет первым производством Tesla, находящимся вне США.  Бизнес
334
11 июля 2018  19:26
Вместо допустимых 6270 рублей, номер предложили снять за 14 000 рублей.
Самарский Cherry Hostel установил рекорд завышения цен в гостиницах
Вместо допустимых 6270 рублей, номер предложили снять за 14 000 рублей.  Бизнес
310
9 июля 2018  20:08
Производитель сообщил, что направлял в ведомство только пакет предложений для документа.
Автором документа с фармстратегией Минпромторга оказался менеджер Biocad
 Производитель сообщил, что направлял в ведомство только пакет предложений для документа.   Бизнес
423
Весь список


Новости компаний
9 июля 2018  19:53
Это первый базовый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов: двух-, трех-, пятисекционных.
«Уралвагонзавод» представил не имеющий аналогов в России трамвай
Это первый базовый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов: двух-, трех-, пятисекционных.  Новости компаний
360
9 июля 2018  11:14
В Самараэнерго открыт новый Личный кабинет
В Самараэнерго открыт новый Личный кабинет
Для работы необходимо пройти новую регистрацию. Новости компаний
315
4 июля 2018  07:15
Гендиректор Владимир Солнцев подал заявление об увольнении.
Разработчик российских ракет РКК «Энергия» сменит руководителя
Гендиректор Владимир Солнцев подал заявление об увольнении.   Новости компаний
449
3 июля 2018  11:46
АВТОВАЗ завершил выпуск LADA Priora Последние автомобили LADA Priora сошли с конвейера АВТОВАЗа в минувшем июне.
АВТОВАЗ завершил выпуск LADA Priora
Последние автомобили LADA Priora сошли с конвейера АВТОВАЗа в минувшем июне. Новости компаний
384
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
271
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
209
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
221
Весь список
Транспорт
12 июля 2018  11:51
В Самаре временно ограничат движение транспорта на двух участках. Такая мера принята в связи со строительством газопровода.
В Самаре временно ограничат движение транспорта на двух участках
Такая мера принята в связи со строительством газопровода. Транспорт
1078
11 июля 2018  13:46
Стало известно, на каких улицах Самары будут организованы платные парковки
Стало известно, на каких улицах Самары будут организованы платные парковки
Известно и общее количество парковочных мест - 3790. Транспорт
342
11 июля 2018  11:28
В Самаре пересмотрят систему общественного транспорта. Речь идет об оптимизации маршрутов.
В Самаре пересмотрят систему общественного транспорта
Речь идет об оптимизации маршрутов. Транспорт
251
10 июля 2018  13:38
СМИ узнали о планах ЦБ ограничить продажу полисов ОСАГО через агентов
СМИ узнали о планах ЦБ ограничить продажу полисов ОСАГО через агентов
Продажей полисов ОСАГО и страхования жизни смогут заниматься только аттестованные агенты, внесенные в специальный реестр. Транспорт
202
Весь список


Видео
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
192
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
284
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
477
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2005
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2431
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
965
Весь список

Фоторепортажи
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
869
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2582
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1645
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2820
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
230
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
580
Весь список

Мероприятия
Всех желающих приглашают принять участие в Фестивале пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest»
На фанфесте в Самаре устроят праздник для волонтеров
Дмитрий Азаров: "Самое замечательное, что есть у Почты России - это люди, которые здесь работают"
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда