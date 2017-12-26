Пролетное строение Фрунзенского моста надвинуто на 224 метра в сторону Самары

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В настоящее время на левом берегу строители последовательно собирают металлоконструкции для предстоящего пятого этапа надвижки пролетного строения. С начала процесса надвижки, который стартовал в апреле этого года, в сторону правого берега на 224 метра уже смещена 250-метровая конструкция весом 3 131 тонна. Всего центральный сегмент, располагающийся между опорами № 2 и № 7, будет состоять из 11 частей общей длиной 559,7 м в соответствии с измененным проектным решением.Продолжается устройство двух русловых опор в бухте Новая гавань. На опоре №3 завершается возведение стоек, ведётся устройство цокольной части на конструктиве №4. По завершении данных работ будут готовы все восемь опор Фрунзенского моста через реку Самару.Также строители продолжают подготовительные и строительно-монтажные работы на съездах развязки левобережного транспортного узла с выходом на ул. Шоссейную. Всего их будет построено восемь. Здесь уже возведены все железобетонные опоры путепровода на съезде С-3. Устройство пролётного строения в связи с технологическими особенностями начнётся при наступлении положительных температур воздуха.Помимо строительства развязки на левом берегу ведётся укрепление откосов железобетонными плитами на основном ходе будущей автомобильной дороги. Параллельно идут работы по сооружению подпорной стены одного из десяти съездов развязки со стороны ул. Фрунзе, сообщает пресс-служба облправительства.