Производители соли заявили о риске срыва программы импортозамещения
30 ноября 2017 15:05
5
С 1 ноября 2016 года правительство запретило ввоз соли из стран, которые ввели санкции против России (США, стран Евросоюза, Австралии, Албании, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Норвегии, Украины и Черногории). После введения контрсанкций российские предприятия резко нарастили объемы производства пищевой соли. Если по итогам 2014 года доля отечественной соли на российском рынке составляла 43%, то к концу 2016 года она увеличилась до 66% — это стало «лучшим результатом в области импортозамещения среди всех отраслей», — отмечают в «Руспродсоюзе».
Но сейчас доля российской соли на рынке снизилась — в этом году снижение составило 3,9% (с 672,4 тыс. т до 645,9 тыс. т). На данный момент отечественная соль составляет только 62% объема рынка. Это ниже минимального порога доктрины продовольственной безопасности, согласно которой доля отечественной соли на рынке должна быть не менее 85%.
Одновременно вырос импорт соли из соседних стран, не находящихся под санкциями, в частности, Белоруссии. Согласно данным «Руспродсоюза», за 10 месяцев 2017 года Белоруссия увеличила поставки в Россию технической соли на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — с 594,8 тыс. т до 873,5 тыс. т. Импорт белорусской пищевой соли увеличился на 18,9% — с 236 тыс. т до 280,7 тыс. т. Доля Казахстана в российском импорте соли также выросла — в этом году страна нарастила экспорт технической соли в Россию на 4,1% (с 125 тыс. т до 130,1 тыс. т), пищевой соли — на 14,3% (с 110,6 тыс. т до 126,4 тыс. т). Лидером по росту объемов поставок пищевой соли стал Азербайджан — республика увеличила свои поставки в Россию на 180,8% (с 4,1 тыс. т до 11,5 тыс. т).
Российские производители способны обеспечить рынок отечественной солью на 100% и даже направлять ее на экспорт, уверяет исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, но проблема связана с перевозкой соли железнодорожным транспортом. В результате возникших проблем с вагонами соль невозможно вывезти с месторождений Южного, Уральского и Сибирского федерального округов, и на рынке стремительно увеличивается доля поставщиков из других стран, которые не испытывают сложностей с транспортировкой.
«Сегодня на российских производствах скопились рекордные остатки данного вида продукции, объем которых на предприятиях отрасли превысил 1 млн т, а поставить на рынок эти объемы предприятия не могут», — говорит Востриков. Если ситуация с вагонами не изменится, существуют риски срыва программ импортозамещения, предупреждает он.
С дефицитом вагонов для перевозки грузов в этом году столкнулся ряд отраслей промышленности, некоторые регионы уже обратились за помощью из-за перебоев с доставкой грузов. В октябре директор крупнейшего производителя технической соли «Руссоль» Сергей Черненко пожаловался вице-премьеру Аркадию Дворковичу на нехватку полувагонов для перевозки продукции, сообщал «Коммерсант». Затем к Дворковичу обратился губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко с предупреждением о проблемах с обеспечением города зерном и риске остановки производства хлебопекарен. На нехватку вагонов также пожаловались производители технической соли, щебня и подсолнечного шрота.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
30 ноября 2017 15:05
Проблема связана с недостатком железнодорожных вагонов для вывоза соли из регионов, и если ее не решить, это грозит срывом программ импортозамещения,... Экономика региона
1
30 ноября 2017 10:26
Сейчас идет поиск подрядчика. Экономика региона
125
30 ноября 2017 10:21
Правительство Самарской области поддержит региональных производителей, чтобы их продукция была шире представлена в магазинах, в том числе федеральных сетей. Экономика региона
144
Финансы и Банки
30 ноября 2017 12:08
Ценность ее, прежде всего, это высокая скорость исполнения перевода между участниками. Финансы и Банки
102
29 ноября 2017 14:54
Услуга постепенно становится популярной. Так, за ноябрь ульяновцы оплатили с помощью банковской карты более 5000 поездок на общественном транспорте. Финансы и Банки
484
29 ноября 2017 09:56
На конференции выступили представители трёх основных институтов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность. Финансы и Банки
175
Строительство
30 ноября 2017 12:18
Стороны не имеют претензий друг к другу. Строительство
137
23 ноября 2017 16:41
Приобрести квартиру или дом в Минске хотят многие люди. Беларусь является страной, в которых много лесов и чистых озер. Она имеет свои уникальные традиции и... Строительство
130
17 ноября 2017 14:02
Планируемые сроки ввода в эксплуатацию моста снова изменили. Строительство
333
Новости
|
27.11.2017
@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #000000; line-height: 120%; orphans: 2; widows: 2 } p.western {...
|
15.11.2017
Деятельность некоторых предприятий подразумевает образование большого...
|
Двери жалюзийные — довольно новое направление в дверном деле. Благодаря...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
968
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
932
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1987
Бизнес
13 ноября 2017 17:30
Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко. Бизнес
131
2 ноября 2017 17:33
Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке. Бизнес
130
2 ноября 2017 17:31
Сегодня все понимают, что для продвижения бизнеса в современном мире нужен хороший сайт. Для того чтобы ресурс привлекал покупателей нужно создавать его,... Бизнес
118
Новости компаний
29 ноября 2017 11:14
Больше всего случаев безучетного потребления выявлено в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Ставропольском районах. Новости компаний
422
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1850
13 ноября 2017 13:38
Апелляционный суд частично удовлетворил заявление Минобороны. Новости компаний
312
13 ноября 2017 11:56
Об этом заявил АВТОВАЗ. Новости компаний
236
IT и Коммуникации
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
58
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
106
20 октября 2017 16:50
Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
154
Транспорт
29 ноября 2017 11:53
Скидка применяется к стоимости проезда и не распространяется на дополнительные услуги. Транспорт
319
28 ноября 2017 17:59Надежные грузоперевозки любого типа через сервис Юду
У каждого хоть раз в жизни был переезд. Это могла быть смена квартиры, переезд по работе в новый офис или традиционный заезд на дачу. Собрать и упаковать вещи... Транспорт
88
28 ноября 2017 12:50
В акции участвуют 126 поездов. Транспорт
339
28 ноября 2017 12:43
На улице обустроят четыре полосы движения. Транспорт
1386
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4870
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1747
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8630
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2446
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9806
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2833
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1850
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1438
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1783
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1673
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1401
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3037
Мероприятия