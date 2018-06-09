Производители продуктов обеспокоены предложением повысить пошлины на ввоз иностранного оборудования
9 июня 2018 23:44
Получение письма РБК подтвердили, в частности, в Союзе производителей безалкогольных напитков (входят Coca-Cola, «Нарзан», АО «Прогресс»), Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД, среди членов — Mars, Nestle, Mondelez в России), Национальной мясной ассоциации («Мираторг», «Черкизово»), Национальном союзе производителей молока (Danone и PepsiCo), Российском союзе пекарей (входящие в него компании производят 70% хлеба массового спроса).
Сейчас на импорт оборудования для пищевой промышленности действует нулевая ставка ввозной таможенной пошлины. Из приложения к письму следует, что Минпромторг предлагает поднять ее до уровня конечной ставки по обязательствам ВТО — в зависимости от вида оборудования она составляет от 3 до 10%. В перечень товаров, на которые предлагается повысить пошлины, входит в том числе оборудование для производства безалкогольных напитков и соков, обработки и переработки молока, оборудование для производства хлебобулочных и кондитерских изделий, для пивоваренной промышленности, переработки сахара, мяса и птицы, оборудование для упаковки пищевой продукции.
Производители продуктов питания выступили против инициативы Минпромторга. Опрошенные РБК представители отраслевых союзов указывают на зависимость от импортного оборудования из-за отсутствия отечественных аналогов. Проектированием и разработкой новых видов оборудования для пищевой промышленности в России долгое время никто не занимался, и большая часть продукции производится на зарубежных технологических линиях, не имеют отечественных аналогов современные упаковочные линии и материалы для упаковки, поясняет исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
В индустрии безалкогольных напитков доля импортного оборудования составляет 80–90%, говорит президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков. В мясной перерабатывающей промышленности доля импортного оборудования близка к 100%, оценивает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. У современных предприятий линии по убою скота, переработке и упаковке оснащены оборудованием, которое импортируется из Европы и США, указывает он. В свиноводстве после девальвации рубля в 2014 году идет постепенное, но очень заметное замещение импорта комплектующих, но аналогов для технологически сложного холодильного оборудования, оборудования по обеспечению климата и систем кондиционирования пока нет, признает он.
В кондитерской промышленности доля отечественного оборудования составляет порядка 20–25%, говорит исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин. Российское оборудование в основном используется в кондитерской промышленности для производства традиционных видов сладостей: зефира, карамели, пряников. Но в более современных сегментах кондитерской промышленности, например в производстве шоколада и шоколадных конфет, используется преимущественно импортное оборудование из Швейцарии, Германии, Италии, добавляет Лашманкин.
Пока российское машиностроение не готово предоставить пищевой индустрии аналоги, не уступающие импортным, повышение пошлин — преждевременный шаг, говорят производители продовольствия. Отечественное машиностроение будет догонять передовые зарубежные компании еще пять-десять лет, есть успешные решения, но комплексных технологических решений пока недостаточно, указывают в Российском союзе пекарей (РСП). Повышение ставок ввозимых таможенных пошлин на машины и оборудование, в том числе хлебопекарное, приведет к удорожанию необходимого хлебозаводам импортного высокотехнологичного оборудования как минимум на 10%, убежден представитель союза. «Увеличение стоимости закупаемого оборудования скажется на отпускных ценах на продукты питания и темпах технического перевооружения», — ожидает он. Рост расходов производителей в среднесрочной перспективе «отразится на стоимости конечного продукта», согласен Новиков.
Повышение пошлин может негативно сказаться на производстве, предупреждает Лашманкин: из-за роста стоимости оборудования те компании, которые планировали модернизацию производства, могут заморозить проекты, что приведет к снижению объемов выпуска. Экспортный потенциал из-за роста себестоимости снизится, указывает представитель РСП. «От успехов отечественного машиностроения напрямую зависит реализация задачи наращивания несырьевого экспорта переработанной пищевой продукции», — добавляет он.
Просьба Минпромторга согласовать повышение пошлин выглядит несколько неуместно, учитывая, что в конце мая производители кондитерских изделий и оборудования для них в рамках рабочей группы при Минпромторге договорились составить перечень тех видов техники, которая производится в России, и исходя из этого оценивать необходимость повышения пошлин, указывает Лашманкин. Пошлина как мера стимулирования отечественных производителей может рассматриваться, но нужно определить, для каких сегментов ее нужно вводить, считает он. В тех сегментах кондитерской промышленности, где аналогов импортного оборудования нет и не появится в среднесрочной перспективе, вводить пошлину бессмысленно, «она будет дополнительным налогом для кондитеров», добавляет он.
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