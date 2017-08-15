Производитель российского SSJ-100 зафиксировал снижение надежности самолета
15 августа 2017 21:09
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Количество эксплуатируемых машин за время проведения исследования выросло с 66 до 94, средний показатель эксплуатационной надежности составил 97,3%. При этом в течение года он снизился средневзвешенно на 0,25 п.п. Показатель эксплуатационной надежности учитывает количество наземных сбоев и сбоев, произошедших в полете, из-за которых необходимо было совершать вынужденную посадку или возвращаться в аэропорт вылета. Согласно исследованию ГСС и Alenia Aermacchi, чаще всего у SSJ-100 отказывают пилотажно-навигационное оборудование, бытовое и аварийно-спасательное оборудование и система кондиционирования.
Пресс-служба компании Leonardo-Finmeccanica перенаправила запрос РБК в ГСС. Представитель ГСС не стал комментировать выводы этого исследования, но заявил РБК, что компания «постоянно реализует программу повышения надежности и исправности парка SSJ-100». Он отметил, что уровень заполнения складов запчастей составляет не менее 95%. «Более чем в два раза выросла эффективность исполнения в срок наиболее важных для экономики эксплуатантов заявок на запчасти», — сказал представитель ГСС.
«Сегодня у западных производителей показатели эксплуатационной надежности превышают 99%, притом что у них в эксплуатации не 100 самолетов, а тысячи. Мы же говорим о том, что SSJ-100 должен конкурировать с ними, но при этом наблюдаем еще и падение показателей», — констатирует главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Прямыми конкурентами российского ближнемагистрального лайнера являются Embraer-190/195 и Bombardier CS100.
По мнению Гусарова, снижение эксплуатационной надежности российского самолета может быть связано с тем, что производитель не может поддерживать ее на прежнем уровне, когда количество машин в коммерческой эксплуатации увеличивается. Это мнение подтверждают данные исследования, согласно которым один из самых низких показателей эксплуатационной надежности — 95,81% — у «Аэрофлота», самого крупного покупателя SSJ-100 (в парке 30 штук). В то же время, например, у тайской Royal Thai Air Force эксплуатационная надежность двух самолетов составляет 100%.
Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий также считает, что ГСС «явно есть что улучшать». Он отмечает, что парк SSJ-100 вырос почти на треть, в том числе за счет новых покупателей, например, ирландской авиакомпании CityJet.
Представитель «Аэрофлота» не стал комментировать показатели надежности SSJ-100, отметив лишь, что авиакомпания находится «в постоянном контакте с производителем», высказывает «свои пожелания» и указывает «на места, требующие особого внимания со стороны разработчика».
«Прямой связи между показателем эксплуатационной надежности и безопасностью полетов для пассажира нет», — уточняет Роман Гусаров, поясняя, что показатель надежности будет снижаться в результате как серьезных поломок, так и «элементарно перегоревшей лампочки». Такого же мнения придерживается Алексей Синицкий.
За последний год было несколько сообщений о технических проблемах SSJ-100. В январе 2017 года авиакомпания «Якутия» сообщила, что обнаружила дефект стабилизатора у двух из четырех имеющихся в ее парке самолетов SSJ-100. Ранее с аналогичными проблемами столкнулся «Аэрофлот», который отменил из-за этого ряд рейсов.
Вопрос о технической надежности SSJ-100 в июне рассматривался на уровне главы правительства. В итоге Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу, Минтрансу, Росавиации и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) совместно с «Аэрофлотом» разработать комплекс мер по улучшению технических показателей исправности и налета SSJ-100 до «соответствующих мировому уровню».
ГСС планирует до 2036 года выпустить еще 600 SSJ-100 для российского и мирового рынка. Результаты исследования ГСС и Alenia Aermacchi вряд ли повлияют на продажи самолета, отмечает Гусаров. «Сейчас продажи SSJ идут исключительно за счет программ господдержки. Это экономически выгодно [авиа]компаниям», — говорит он. В июле «Аэрофлот» заключил контракт на покупку 20 этих самолетов.
Фото pixabay.com
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