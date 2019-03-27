Проектный офис цифрового развития СО принял участие в заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ

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Открыл пленарное заседание заместитель Председателя СФ, председатель Совета. В своем выступлении вице-спикер СФ подчеркнул, что мероприятия Совета проводятся в субъектах Федерации с тем, чтобы все участники могли поближе познакомиться с лучшими региональными практиками и проектами в области цифровой экономики. Сенатор уточнил, что в результате исполнения федерального проекта 120 тысяч человек будут приняты на программы высшего образования по IT-специальностям.«Мы хотим видеть наши образовательные учреждения в лидерах мировых рейтингов. Необходимо, чтобы к 2030 году как минимум 5российских вузов вошли в число 50 лучших вузов планеты по направлению преподавания в сфере цифровых технологий. Нам предстоит разработать стратегию достижения этой цели», - отметил он.От Самарской области в мероприятии принял участие руководитель регионального проектного офиса цифрового развития. Он выступил на открытом заседании сессии «Региональная модель экосистемы непрерывного образования: цели и механизмыформирования», где представил опыт региона в планировании и подготовке кадров для цифровой экономики, рассказал об интеграции IT-платформ в различные отрасли экономики Самарской области. Дмитрий Камынин также провел переговоры с председателем правления Ассоциации человеческого капитала, которая приняла предложение ознакомиться с успешными практиками цифровой трансформации образования региона непосредственно в Самаре.Дмитрий Камынин отметил:«Губернатор Самарской областиориентирует нас, чтобы стремиться к тому, чтобы готовить кадры с детского сада, с самого молодого возраста приобщать детей к программированию и робототехнике, демонстрировать перспективы IT-отрасли. С целью восполнения нехватки специалистов на территории Самарской области необходимо дополнительно набирать как минимум 3 тысячи человек ежегодно в вузы и учреждения среднего профессионального образования при одновременном повышении качества обучения и целевого трудоустройства выпускников», передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети