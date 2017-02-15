Продавцы квартир бизнес-класса в Самаре готовы уступать 3,8 миллиона
15 февраля 2017 09:33
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В январе 2017 года средняя стоимость квартиры бизнес-класса в Самаре составляла 26 930 000 рублей.
Средняя скидка, на которую за прошедший год шли владельцы элитных квартир в Самаре, составила 3,8 миллиона рублей. К таким выводам пришли аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU, изучив более 130 объявлений о продаже квартир в городе дороже 18 миллионов рублей.
В январе 2016 года средняя стоимость квартиры бизнес-класса в Самаре (дороже 18 миллионов) составляла 26 130 000 рублей. В конце января 2017 средняя цена была зафиксирована на отметке 26 930 000 рублей, рост составил 3%. Структура предложения в этом сегменте менялась незначительно: в продаже появлялись как относительно доступные, так и очень дорогие варианты.
Те, кто за этот период снижали цены на выставленные на продажу квартиры, уступали в среднем 3 800 000 рублей. Максимальная скидка, на которую пошел один из продавцов жилья в этом сегменте, составила 7 000 000 рублей. Но были и продавцы, которые поднимали цены, в среднем на 7 470 000 рублей.
«В сегменте жилья бизнес-класса чаще на скидки идут продавцы самых дорогих вариантов, когда несколько миллионов не являются решающей суммой, – говорит руководитель пресс-службы N1.RU Лидия Ратникова. – Продавцы относительно доступных элитных квартир сейчас крайне неохотно уступают в цене и даже снимают объекты с продажи, надеясь на подъем рынка».
Средняя скидка, на которую за прошедший год шли владельцы элитных квартир в Самаре, составила 3,8 миллиона рублей. К таким выводам пришли аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU, изучив более 130 объявлений о продаже квартир в городе дороже 18 миллионов рублей.
В январе 2016 года средняя стоимость квартиры бизнес-класса в Самаре (дороже 18 миллионов) составляла 26 130 000 рублей. В конце января 2017 средняя цена была зафиксирована на отметке 26 930 000 рублей, рост составил 3%. Структура предложения в этом сегменте менялась незначительно: в продаже появлялись как относительно доступные, так и очень дорогие варианты.
Те, кто за этот период снижали цены на выставленные на продажу квартиры, уступали в среднем 3 800 000 рублей. Максимальная скидка, на которую пошел один из продавцов жилья в этом сегменте, составила 7 000 000 рублей. Но были и продавцы, которые поднимали цены, в среднем на 7 470 000 рублей.
«В сегменте жилья бизнес-класса чаще на скидки идут продавцы самых дорогих вариантов, когда несколько миллионов не являются решающей суммой, – говорит руководитель пресс-службы N1.RU Лидия Ратникова. – Продавцы относительно доступных элитных квартир сейчас крайне неохотно уступают в цене и даже снимают объекты с продажи, надеясь на подъем рынка».
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