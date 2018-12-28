Пришли на праздник заводчане

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Волшебство наступающего Нового года, яркие костюмы, праздничное настроение... На утренник к воспитанникам школы-интерната №2 пришли молодые специалисты Сызранского НПЗ (дочернее общество НК «Роснефть»).Предприятие давно шефствует над этим учебным учреждением: помогает техникой, оказывает благотворительную помощь. А в этом году нефтепереработчики решили еще и лично поздравить детей с Новым годом. Молодые специалисты, перевоплотившись в Деда Мороза и Снегурочку, водили с ребятами хороводы вокруг новогодней елки, пели и плясали. Школьники подготовили для гостей стихи, а взамен получили наборы для творчества.- Это мой первый опыт работы Дедом Морозом, - смеется. И он принес много позитивных эмоций. Надеюсь, и детям наш со Снегурочкой визит понравился, мы для этого очень старались.Молодые нефтяники Сызранского НПЗ регулярно участвуют в мероприятиях разной направленности: от научно-технических конференций до спортивных состязаний, активно взаимодействуют со студентами профильных вузов, учащимися «Роснефть-класса», не остаются в стороне от городских акций по благоустройству.