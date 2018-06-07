Прибыльность самарских предприятий уменьшилась на 3 млрд рублей по сравнению с прошлым годом
7 июня 2018 23:21
В первом квартале 2018 года самарским бизнесменам удалось сократить убытки — до 9,59 млрд рублей. В январе–марте 2017 года они составляли 13,017 млрд рублей.
Впрочем, прибыль на тот момент была на 6,605 млрд рублей выше, чем сейчас. По прошествии трех месяцев текущего года она равна порядка 52,9 млрд рублей. Соответствующую информацию в конце мая опубликовал Самарастат, информирует "Самарское обозрение".
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