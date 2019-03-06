Предприятию из города Отрадный рекомендовано войти в нацпроект
6 марта 2019 14:21
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Реметалл-С уже более 11 лет занимается переработкой всех видов изделий, содержащих алюминий. Предприятие оснащено современным европейским оборудованием, что позволяет добиваться высоких показателей качества продукции. Компания, в которой трудятся около 100 человек, постоянно занимается модернизацией оборудования, расширением спектра готовой продукции из алюминия, оптимизацией производственного процесса.
Специалисты ФЦК высоко оценили успехи предприятия в области оптимизации производственных процессов и устранения всех видов потерь внутри компании. ООО «ТД Реметалл-С» рекомендовано войти в проект, как самостоятельно реализующее мероприятия по повышению производительности труда, передает minprom.samregion.ru.
Фото: minprom.samregion.ru
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