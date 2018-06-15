Правительством Самарской области и компанией «БайТекс» подписано Соглашение об инвестициях в региональные соцпроекты

Согласно подписанному документу, компания продолжит добывать нефть на территории региона, а также реализовывать проекты по рациональному использованию попутного нефтяного газа на уровне не менее 95% в 2018 году.Значительная часть Соглашения посвящена социальным гарантиям сотрудников компании, работающих на территории губернии, которые обеспечит руководство «БайТекс». Так, Соглашением прописана организация и проведение периодических и углубленных медицинских осмотров с целью раннего выявления профессиональных заболеваний. Также сотрудники смогут воспользоваться услугами по оздоровлению в условиях профилактория. Согласно еще одному пункту документа, нефтяная компания выделит в этом году 3 700 000 рублей на социальные, спортивные и культурные проекты Самарской области. Это уже третий инвестиционный проект, который «БайТекс» реализует на территории нашего региона.«Предприятие стабилизировало добычу нефти в Камышлинском и Клявлинском районах. Министерство промышленности и технологий, а также Правительство Самарской области оказывают нам всяческое содействие. В частности, предоставляют налоговые льготы на имущество в соответствии с самарскими законами», - отметил генеральный директор компании Олег Торопчин, передает пресс-служба облправительства.