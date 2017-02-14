Потребление электроэнергии в Самарской области в январе 2017 года увеличилось на 1%

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По оперативным данным Самарского РДУ, потребление электроэнергии в энергосистеме Самарской области за январь 2017 года составило 2219,1 млн кВт∙ч, что на 1,0 % больше объема потребления за тот же месяц прошлого года.Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Самарской области в январе 2017 года составила 1931,9 млн кВт∙ч, что на 20,1 % меньше аналогичного показателя января 2016 года. Тепловые электростанции за январь 2017 года выработали 1165,4 млн кВт∙ч, что так же на 20,1 % меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Выработка Жигулевской ГЭС составила 739,0 млн кВт∙ч, что на 20,8 % меньше выработки этой станции в январе прошлого года.Максимум потребления мощности в энергосистеме Самарской области в январе 2017 года зафиксирован 30 января в 9-00 час при среднесуточной температуре наружного воздуха -19,6 °С. Его значение составило 3581,2 МВт, что на 56 МВт (1,5 %) ниже максимума потребления мощности достигнутого в январе 2016 года.