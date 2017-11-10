Потребление электроэнергии в Самарской области в октябре 2017 года увеличилось на 0,4 %
10 ноября 2017 10:35
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Как сообщает Самарское РДУ, потребление электроэнергии в энергосистеме Самарской области в октябре 2017 года составило 2009,2 млн кВт∙ч, что на 0,4 % больше объема потребления за октябрь 2016 года.
В октябре 2017 года выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Самарской области увеличилась на 6,8 % по сравнению с октябрем 2016 года и составила 1649,7 млн кВт∙ч.
Максимум потребления мощности в энергосистеме Самарской области в октябре 2017 года зафиксирован 25 октября в 17-00 часов при среднесуточной температуре наружного воздуха -1,4 °С. Его значение составило 3172 МВт, что на 43 МВт (1,3 %) ниже максимума потребления мощности достигнутого в октябре 2016 года.
Потребление электроэнергии в энергосистеме Самарской области с января по октябрь 2017 года составило 18978,4 млн кВт∙ч, что на 1,2 % больше объема потребления за аналогичный период 2016 года. Без учета влияния 29 февраля 2016 года прирост составил 1,6 %.
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