Потребление электроэнергии в СО в феврале 2019 года снизилось на 1,6% по сравнению с февралем 2018 года

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По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Самарской и Ульяновской областей» Самарское РДУ, потребление электроэнергии в энергосистеме Самарской области за февраль 2019 года составило 2049,0 млн. кВт∙ч, что на 1,6% ниже объема потребления за февраль 2018 года.В феврале 2019 года выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Самарской области снизилась на 16,1% по сравнению с февралем 2018 года и составила 1858,9 млн. кВт∙ч. Выработка электроэнергии тепловыми электростанциями (ТЭС) составила 66,7% от общего объема выработки по энергосистеме Самарской области и равна 1239,1 млн. кВт∙ч, что на 3,3% ниже, чем за февраль 2018 года.Выработка электроэнергии Жигулевской ГЭС составила 31,9% от общего объема выработки по энергосистеме Самарской области и равна 592,1 млн. кВт∙ч, что на 34,9% ниже, чем за февраль 2018 года.Выработка электроэнергии Самарской СЭС-2 составила 0,2% от общего объема выработки по энергосистеме Самарской области и равна 3,0 млн. кВт∙ч.Выработка электроэнергии электростанциями промышленных предприятий Самарской области составила 1,3% от общего объема выработки по энергосистеме Самарской области и равна 24,7 млн. кВт∙ч, что на 3,1% ниже, чем за февраль 2018 года.Электростанции энергосистемы Самарской области с января по февраль 2019 года выработали 3956,8 млн. кВт∙ч электроэнергии, что на 14,7% ниже выработки за аналогичный период прошлого года.Максимум потребления мощности в энергосистеме Самарской области в феврале 2019 года зафиксирован 12 февраля в 09-00 час при среднесуточной температуре наружного воздуха -13,5°С и составил 3468 МВт, что на 83 МВт (-2,3%) ниже максимума потребления мощности февраля 2018 года.Потребление электроэнергии в энергосистеме Самарской области с января по февраль 2019 года составило 4312,1 млн. кВт∙ч, что на 0,1% выше объема потребления аналогичного периода 2018 года.Суммарный переток электроэнергии в энергосистему Самарской области из соседних энергосистем с января по февраль 2019 года составил 355,3 млн. кВт∙ч. В феврале 2019 года суммарный переток электроэнергии в энергосистему Самарской области из соседних энергосистем составил 190,1 млн. кВт∙ч.«Снижение выработки электроэнергии по территории Самарской области в феврале 2019 года по отношению к февралю прошлого года произошло в основном за счет снижения выработки электроэнергии Жигулевской ГЭС и тепловых электростанций Самарской области. Снижение выработки ГЭС обусловлено снижением напора и расхода воды через гидроагрегаты. При этом тепловые электростанции работали по плановому графику с учетом схемно-режимной ситуации. Снижение потребления электроэнергии Самарской энергосистемы в феврале 2019 года связано со снижением электропотребления крупных потребителей и влиянием температурного фактора: среднемесячная температура наружного воздуха за февраль 2019 года была на 4,0°С выше аналогичного показателя прошлого года», - заявил директор Самарского РДУ Сергей Юрьевич Аникин, передает пресс-служба АО «СО ЕЭС».