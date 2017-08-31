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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Потребительская инфляция в Самарской области снизилась

31 августа 2017 13:45
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Потребительская инфляция в Самарской области снизилась Она составила 101,5% к декабрю 2016 года.
Она составила 101,5% к декабрю 2016 года.

Потребительская инфляция в Самарской области снизилась и составила 101,5% к декабрю 2016 года, что меньше уровня прошлого года (103% в июне 2016 года к декабрю 2015 года) и среднероссийского показателя (102,3%), сообщает сайт облправительства.

Несмотря на замедление динамики роста потребительских цен на товары и услуги, в январе-июне 2017 года реальные денежные доходы населения снизились на 3,6% относительно 6 месяцев прошлого года, оборот розничной торговли – на 1,7%. При этом в регионе отмечается рост среднемесячной заработной платы (101,7% в реальном выражении в январе-мае т.г.), реальных пенсий (100,1% по состоянию на 1 апреля 2017 года), прирост сбережений во вкладах (19,3 млрд. рублей против 9,5 млрд. рублей в I полугодии 2016 года), снижение кредиторской задолженности населения (-11 млрд. рублей против +4,3 млрд. рублей в I полугодии 2016 года). Снижение общей величины доходов предположительно обусловлено сокращением «теневых» форм доходов населения (которые частично учитываются статистикой через учет расходов населения).
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Комментарии



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