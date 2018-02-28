Поставщики некачественных носков причинили ущерб ФСБ на сумму 3,9 млн рублей

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Неустановленные лица из числа руководства ООО «Фабрика трикотажа «Заречье» и ООО «Арт-Маркет» причинили ущерб в особо крупном размере ФСБ России. Их подозревают в поставке в воинские части ФСБ носков ненадлежащего качества», — рассказал источник в ФСБ. По его словам, ущерб составил 3,9 млн руб.Сотрудники компании ООО «Фабрика трикотажа «Заречье» нанесли на носки этикетку о их составе, где была указана неверная информация, которая не соответствовала «спецификации установленной госконтрактом продукции», рассказал РБК источник в ФСБ.Кроме того, поставщик, ООО «Фабрика трикотажа «Заречье», нарушил условия госконтракта и привлек к исполнению компанию ООО «Арт-Маркет», рассказал источник. «Поставщик должен был снабдить воинские части ФСБ носками до 19 августа 2016 года», — отметил он.Согласно базе данных СПАРК, в 2017 году Арбитражный суд Москвы вынес решение удовлетворить иск ФСБ о ненадлежащем исполнении договора поставки на сумму 4,1 млн руб. в отношении компании ООО «Фабрика трикотажа «Заречье». ООО «Арт Маркет» является одним из контрагентов компании Фабрика трикотажа. В качестве основного вида деятельности«Арт Маркет» в базе данных указано «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».РБК отправил запрос в ФСБ с просьбой подтвердить информацию.