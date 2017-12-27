Подписано соглашение с очередным резидентом ТОР «Тольятти»

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В этот же день состоялось подписание трехстороннего соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» между министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, администрацией Тольятти и ООО Мясокомбинат «Лада». Компания Мясокомбинат «Лада» в рамках проекта по модернизации и расширению действующего производства по переработке мясной продукции планирует вложить более 148,5 млн. рублей, создать 115 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба облправительства.