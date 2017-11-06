Под Новый год на двух предприятиях Сызрани ожидаются массовые сокращения
6 ноября 2017 12:16
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Сто пятьдесят человек планируют сократить в декабре 2017 года завод «Нефтемаш» и сызранская теплоэнергетическая компания, пишет КТВ-Луч.
В Центр занятости населения Сызрани поданы сведения о предстоящих под Новый год сокращениях на двух городских предприятиях. «Нефтемаш» процедуру сокращения планирует начать с 25 декабря, будет уволено 57 человек. Сызранская теплоэнергетическая компания - с 31 декабря, под сокращение попадет 97 человек.
- Если под сокращение попадает более 50 человек, то для Сызрани они считаются массовыми. Это самые большие сокращения за последний квартал. До этого были лишь единичные случаи, - рассказали корреспонденту КТВ-ЛУЧ в Центре занятости населения Сызрани.
Напомним, ранее суд признал банкротом завод «Нефтемаш». Соответствующее решение было обнародовано 22 августа. Общая сумма долгов предприятия составила более 4,8 млрд рублей.
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