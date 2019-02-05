По уголовному делу о хищении 86 млрд рублей с «Тольяттиазота» завершен допрос свидетелей
5 февраля 2019 21:05
124
Обвиняемыми по делу, которое слушается в Комсомольском районном суде Тольятти, проходят совладельцы предприятия – Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер. С помощью подконтрольных владельцам «ТОАЗа» офшорных фирм обвиняемые выводили деньги из тольяттинского предприятия и уклонялись от уплаты налогов в России.
В ходе состоявшегося в суде допроса один из свидетелей обвинения первый заместитель генерального директора ОАО «ТОАЗ» Виктор Казачков подтвердил, что цена на продукцию «ТОАЗа», которую завод продавал офшору Nitrochem, не зависела от рыночной конъюнктуры.
Другой свидетель обвинения – Джеймс Вальвензао, управляющий блоком офшорных компаний, аффилированных с подсудимыми, подтвердил, что зарегистрированные на Британских Виргинских островах офшорные компании, на которых числится мажоритарный пакет акций ОАО «ТОАЗ», имеют в качестве бенефициарных собственников братьев Сергея и Андрея Махлаев.
Бывший главный бухгалтер «ТОАЗа» Клара Игумнова в ходе допроса подтвердила достоверность своей подписи на долгосрочном соглашении между «Тольяттиазотом» и его дистрибьютором NitrochemDistributions AG, которому на протяжении многих лет продукция завода продавалась за бесценок. Кроме того, Игумнова призналась, что она лично подписывала документы (сертификаты на акции «ТОАЗа»), подтверждающие факт владения акциями предприятия старшим Махлаем после приватизации комбината.
На нынешней стадии рассмотрения уголовного дела сделано два ключевых вывода, имеющих существенное значение для итогов рассмотрения дела. Во-первых, показания всех свидетелей доказывают вину подозреваемых и факт совершения инкриминируемого им преступления – мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
Во-вторых, суд установил факт аффилированности ОАО «Тольяттиазот» и его дистрибьютора – швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, через которую осуществлялась перепродажа продукции предприятия по заниженной цене и через которую выводились миллиарды рублей в карманы Махлаев.
В основу уголовного дела легла представленная суду ценовая экспертиза ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (ИЗИСП) на реализованный «Тольяттиазотом» в 2008-2011 гг. аммиак и карбамид. Экспертиза подтвердила, что контрактные цены завода были более чем на 20% ниже рыночных, в результате чего крупный ущерб был нанесен как самому предприятию, так и его акционерам. Суд согласился с доводами, изложенными в экспертном заключении, и счел его авторитетным и весомым доказательством по делу.
Ранее это экспертное заключение уже фигурировало в качестве доказательства в другом деле – о недоплате «Тольяттиазотом» налогов за 2010 год, которое рассматривалось в Арбитражном суде города Москвы в 2014 году. Суд счел его надлежащим экспертным исследованием, проведенным с соблюдением всех требований Налогового кодекса, Арбитражного процессуального кодекса и Федерального закона от 31.05.2011 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
Тогда, в результате выездной налоговой проверки «ТОАЗу» была доначислена недоимка по налогу на прибыль в связи с продажей продукции офшорной фирме Nitrochem Distribution AG по заниженным ценам. Налоговики смогли доказать, что общая сумма заниженной ОАО «Тольяттиазот» экспортной выручки за один только 2010 год составила: от реализации аммиака – 1,1 млрд рублей; от реализации карбамида – 808,7 млн рублей.
Кроме того, ОАО «ТОАЗ» неправомерно применил налоговые вычеты по приобретаемому природному газу. Недоплаченный налог на добавленную стоимость составил 67,2 млн рублей.
«ТОАЗ» пытался оспорить решение налогового органа в судебном порядке, но Постановлением 9ААС от 25.03.2015 г., а также Постановлением АС Московского округа от 07.07.2015 г. и Определением Судьи Верховного суда РФ Завьяловой Т.В. от 02.11.2015 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменений, выводы в отношении заключения «Института законодательства и сравнительного правоведения» подтверждены.
Таким образом, экспертное заключение специалистов ИЗИСП, подготовленное в рамках экспертизы по уголовному делу и выводы специалистов ИЗИСП о занижении «ТОАЗом» цен на свою продукцию в 2010 году, сделанные в ходе судебного оспаривания итогов налоговой проверки «ТОАЗа», получили судебную оценку как законные и обоснованные. Решения арбитражных судов по этому делу, по сути, являются прецедентными.
Дальнейшие судебные заседания в рамках уголовного дела назначены на 13-15 февраля. На слушаниях начнётся допрос свидетелей обвиняемой стороны, хотя уже сейчас очевидно – основные пункты обвинительного заключения можно считать практически доказанными.
TLTgorod
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
5 февраля 2019 21:05
В уголовном деле о многомиллиардных хищениях на «Тольяттиазоте» завершился важный этап: на заседаниях 30 января – 1 февраля закончен допрос всех... Экономика региона
123
5 февраля 2019 14:01
В режиме диалога с представителями деловых кругов обсуждаются конкретные меры по повышению инвестпривлекательности региона. Экономика региона
229
4 февраля 2019 14:04
Соответствующие решения принял Арбитражный суд Самарской области. Экономика региона
361
Финансы и Банки
5 февраля 2019 15:54
Он будет руководить блоком «Работа с проблемными активами и правовые вопросы». Финансы и Банки
353
5 февраля 2019 09:32
Это новый продукт рискового страхования жизни «Горизонт здоровья». Финансы и Банки
177
4 февраля 2019 09:45
Теперь срок ожидания скидки начинается сразу с момента отправки кадастрового номера или номера квартиры на проверку. Финансы и Банки
4283
Строительство
4 февраля 2019 09:53
Администрация Самары утвердила документы по планировке территории. Строительство
957
1 февраля 2019 11:45
Проблемы возникли из-за согласования земель в Прибрежном. Строительство
290
30 января 2019 11:20
Предусмотрено строительство четырехполосной автомобильной дороги протяженностью 1,7 км. Строительство
573
Материалы и технологии
27 января 2019 15:50
Специальный фасадный подъемник имеет вид обычной люльки, которая подвешивается на консолях, устанавливаемых на крыше конструкции. Материалы и технологии
117
24 января 2019 08:47Пескоуловители для ливневой канализации
Когда осуществляется монтаж системы поверхностного дренажа, в обязательно порядке необходимо установить пескоуловители для того, чтобы обеспечить надежную... Материалы и технологии
138
21 января 2019 09:14
Производители строительных материалов постоянно обновляют ассортимент продукции. Популярностью пользуются кирпичи, профилированные брусья, бетон. Материалы и технологии
125
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1078
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2271
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
2239
Бизнес
4 февраля 2019 14:46
Встречи проводит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области. Бизнес
328
31 января 2019 23:43Почему востребованы промокоды
Для того чтобы приобрести тот или иной товар, а может быть, воспользоваться услугами компании, пользователи сети интернет успешно используют промокоды. Бизнес
96
28 января 2019 23:29Особенности онлайн касс
Все более востребованным становится новый вид ККМ. Речь идет об онлайн кассе - аппарате, отличающемся от обычных касс наличием дополнительных функций для... Бизнес
91
Новости компаний
5 февраля 2019 21:45
Президент АвтоВАЗа во время своего визита в Санкт-Петербургский политехнический университет заявил о планах компании выпустить до 2026 года восемь новых... Новости компаний
117
5 февраля 2019 15:12
Лоукостер «Победа» по решению Верховного суда разрешил пассажирам провозить кроме ручной клади другие вещи, например дамские сумки или портфели. Новости компаний
188
4 февраля 2019 11:16
Никаких вложений от потребителя не требуется. Новости компаний
185
1 февраля 2019 17:32
На совещании был рассмотрен широкий круг вопросов, включающий работу конструкторского бюро и ход работ по проектам, финансируемым за счет средств ФЦП. Новости компаний
1797
IT и Коммуникации
4 января 2019 16:37Чехлы для MacBook - подробности
Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
239
16 ноября 2018 06:36
Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
438
20 октября 2018 16:10
Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы. IT и Коммуникации
445
Транспорт
4 февраля 2019 13:11
Эксперимент с уменьшенными знаками проходил с 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде. Транспорт
238
4 февраля 2019 12:57
При этом упоминания об авто данной марки встречались в статистике продаж на протяжении всего 2018 года. Транспорт
655
4 февраля 2019 12:50
Сейчас там идет ремонт. Транспорт
259
2 февраля 2019 13:45Генератор КАМАЗ - предложения компании Румоторс
Транспорт
70
Предпринимательство
21 января 2019 09:10
Сложно представить себе работу любого офиса, в котором отсутствуют удобные кресла для работы всех категорий сотрудников компании. Предпринимательство
178
19 января 2019 17:39
Документ, который оформляется аккредитованными органами сертификации для того, чтобы подтвердить соответствие продукции требованиям действующих... Предпринимательство
188
25 декабря 2018 18:57
Для того чтобы успешно прорекламировать свои товары или услуги, компании стоит позаботиться о том, чтобы создать успешную презентацию. Предпринимательство
258
Видео
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
176
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
282
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
561
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
730
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
626
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
982
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1984
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1738
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2035
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2393
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2578
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3864
Мероприятия