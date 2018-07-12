По словам главы Роструда, повышение пенсионного возраста является подарком для предпринимателе

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«То, что правительство внесло сегодня и обсуждает этот вопрос [увеличение пенсионного возраста], это в какой-то степени подарок предпринимателям. На рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работу», — заявил он.По данным Роструда, более половины людей пенсионного возраста продолжают работать после официального выхода на пенсию. Как сказал Вуколов, тянуть с повышением пенсионного возраста нельзя, поскольку на одного ушедшего с работы пенсионера в настоящее время приходится 1,8 работающего россиянина.Вуколов обозначил главную задачу — сделать прогноз и понять, какие профессии нужны стране и где работники в возрасте будут наиболее эффективны.Ранее глава Роструда обсудил с руководителями органов исполнительной власти субъектов Федерации вопросы защиты прав работников пенсионного и предпенсионного возраста и о сохранении рабочих мест, где люди старшего поколения проработали долгий период времени и получили необходимые опыт и навыки.«Необходимо пересмотреть и откорректировать региональные программы содействия занятости, выделив в них одну из приоритетных групп граждан предпенсионного возраста», — заключил глава Роструда.