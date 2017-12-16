По словам главы Минтруда Максима Топилина выделено около 49 млрд руб. на строительство яслей

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По словам министра, федеральная субсидия будет два года по 24,5 млрд руб. Эта программа направлена на развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест. Топилин отметил, что с учетом специфики субъектов Дальнего Востока важно, чтобы регион получил значительную часть этой субсидии.Президент России Владимир Путин по итогам заседания координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 28 ноября утвердил ряд поручений по поддержке семей с детьми. В рамках улучшения демографической ситуации он поручил правительству до конца 2017 года разработать программу развития дошкольного образования, чтобы к 2021 году были доступны 100% яслей для детей от двух месяцев до трех лет.Кроме того, президент предложил субсидировать с 2018 года ипотеку семьям с двумя или тремя детьми; выплачивать деньги семьям, в которых родится первенец (в среднем 10,5 тыс. руб), продлить до 2021 года программу маткапитала и др.После этого Топилин заявил, что Минтруд напишет два законопроекта — о продлении маткапитала и введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка и выплат из маткапитала при рождении второго.