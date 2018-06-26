По словам Силуанова, жизненно важные товары не подорожают при повышении НДС до 20%

179

«Роста цен по ключевым жизненно важным товарам не произойдет», — сказал министр. Он добавил, что средства, полученные благодаря росту этого налога, пойдут в том числе на социальные программы.Законопроект о повышении ставки НДС с 18 до 20% был внесен правительством в Госдуму 16 июня. Силуанов подчеркивал, что эта мера даст бюджету около 600 млрд руб. дополнительных доходов. В ЦБ оценили возможный рост цен от повышения НДС в 1 п.п. и допустили, что частично это может стать заметно уже в текущем году. Российские производители увидели риск падения спроса при росте НДС и, соответственно, удорожании продукции при отсутствии роста доходов населения.